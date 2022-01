La grande Une Cycliste de 14 ans traîné sur 60 mètres à St-Benoît : Le conducteur en garde à vue

Un adolescent a été grièvement blessé après avoir été renversé par une voiture à Saint-Benoît samedi soir. Le conducteur de 19 ans avait pris la fuite. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Une information Zinfos974. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 11:44





L'homme âgé de 19 ans a été retrouvé et placé en garde à vue. Des faits de délit de fuite et de blessures ayant provoqué une incapacité supérieure à trois mois devraient être retenus contre lui.



Un cycliste a été percuté par une voiture samedi soir aux alentours de 20h30 à Saint-Benoît. Il a été traîné sur environ 60 mètres . Le conducteur a pris la fuite après l'accident.



