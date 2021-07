Faits-divers Cycliste blessé à la Plaine St-Paul : Réanimé, il a été hospitalisé

Un homme qui circulait en vélo a chuté dans le secteur de la Plaine Saint-Paul. Il était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Les sapeurs-pompiers et les médecins du Service mobile d'urgence et de réanimation ont procédé à un massage cardiaque. L'homme a pu être réanimé et a été transféré à l'hôpital. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 à 10:29





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur