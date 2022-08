A la Une .

Cyclisme sur piste : L'argent après l'or pour Donavan Grondin

Donavan Grondin poursuit sa moisson de médailles aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Le Réunionnais, médaillé d'or la veille sur l'omnium, a décroché ce mardi l'argent sur la course à l'américaine, en compagnie de Thomas Boudat. Une belle performance pour les deux pistards français et notamment pour Donavan Grondin, qui avait pourtant chuté lors de cette course. Mais pas de regret pour le duo tricolore qui n'a rien pu faire face à leurs homologues allemands, qui termine cet Euro à la première place du tableau des médailles.