A la Une .. Cyclisme sur piste : Donavan Grondin champion du monde

Le Réunionnais a décroché la première médaille d’or française sur la course scratch ce jeudi lors des mondiaux de cyclisme sur piste. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 15:47

Donavan Grondin sur le toit du monde. Après sa médaille de bronze aux JO de Tokyo en août dernier, le Réunionnais est monté de deux marches sur le podium pour s’offrir le titre mondial ce jeudi à Roubaix.



Après s’être révélé au monde sur l’épreuve américaine, c’est sur l’épreuve de scratch que le coureur de l'équipe Arkéa-Samsic s’est offert l’or. Surtout, c’est suite à un scénario idéal qu’il se fait couronner.



Alors que le final bat son plein, Donavan Grondin se trouve bien placé, la meute venant de rattraper le leader à 3 tours de l’arrivée. Le Réunionnais a alors pris la première position et ne sera plus jamais rattrapé avec un sprint phénoménal.



Donavan Grondin permet donc à la France d’obtenir son premier titre lors de ces mondiaux.



