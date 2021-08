A la Une . Cyclisme : Le Saint-Leusien Donavan Grondin décroche la médaille de bronze aux JO

Lancés dans la course à l'américaine, les cyclistes Donavan Grondin et Benjamin Thomas ont décroché la médaille de bronze aux JO de Tokyo. Par N.P - Publié le Samedi 7 Août 2021 à 14:00

Le Réunionnais Donovan Grondin a décroché la médaille de bronze ce samedi en cyclisme aux JO de Tokyo. Le Saint-Leusien représentait la France en duo avec Benjamin Thomas dans la course à l'américaine. Ils ont décroché la troisième place. À 20 ans, Donovan Grondin, déjà champion du monde junior, devient le premier réunionnais à être médaillé dans cette discipline. Celui qui a grandi dans le quartier de l’Etang et fait ses débuts à Saint-Leu, au club RCX, fait la fierté de ses proches.



"C'est une vraie fierté pour la Ville de Saint-Leu ! Félicitations à lui, félicitations à ses parents, à sa famille et à ses amis qui l’accompagnent depuis plusieurs années sur la route du succès. Nous lui souhaitons encore de belles réussites !", a réagi la municipalité