Communiqué Cyclevia, l’éco-organisme de la filière des huiles et des lubrifiants usagés : "Un engagement fort pour les Drom Com"

CYCLEVIA est devenu en mars dernier l’éco-organisme de la filière des huiles et des lubrifiants usagés. Par N.P - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 17:25

Le communiqué :



CYCLEVIA est devenu le 23 mars 2022 l’éco-organisme de la filière des huiles et des lubrifiants usagés. Cette nouvelle organisation a pour vocation d’endosser la responsabilité des producteurs, notamment en matière de collecte et de traitement des huiles usagées. Son ambition est de porter cette filière à un haut niveau de performance tout en réduisant son impact sur l’environnement.



Avec l’entrée en fonction de la REP, un nouveau dispositif de soutien spécifique aux Collecteurs Regroupeurs des Départements, Régions et Collectivités d’Outre-mer remplace celui initialement mis en place par l’ADEME fin 2012, garantissant toujours la gratuité des collectes.



Le lundi 25 avril, André ZAFFIRO, Directeur général de CYCLEVIA se rendra à la Réunion pour rencontrer les acteurs locaux de la filière, privés et publics. Avec près de 2100 tonnes par an, l’île représente le plus gros volume d’huiles usagées collecté au sein des DROM COM. Par cette première visite, l’éco-organisme entend mieux connaître les spécificités de la région et identifier des axes de développement de la filière qui lui permettront de mener à bien sa mission, en partenariat avec les acteurs locaux.

Pour assurer la transition et la continuité des flux, pour éviter aussi les risques de rejet d’huiles usagées, CYCLEVIA prend la mesure de l’enjeu et a prévu des engagements forts visant à favoriser la continuité des opérations avec l’organisation actuelle.



Parmi les mesures, sont prévus :



• La création d’un poste de responsable DROM COM dans l’objectif de suivre et de gérer le fonctionnement de la filière au plus près,

• La rétroactivité de la prise en charge des coûts à compter du 1er janvier 2022,

• Un barème 2022 individualisé par territoire, construit sur la base des propositions des opérateurs en lien avec leur coût réel de collecte et d’expédition.



Les collectivités locales des DROM COM pourront conventionner avec CYCLEVIA dans les mêmes conditions que les collectivités de métropole.



D’autre part, CYCLEVIA élaborera et mettra en oeuvre un plan spécifique de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu'elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivront la mise en oeuvre du plan.



Enfin, CYCLEVIA travaillera à développer des solutions locales de pré-traitement ou de traitement dans l’objectif de respecter également sur ces territoires le principe de subsidiarité et d’éviter des transports longs et coûteux.



« CYCLEVIA porte une attention toute particulière aux DROM COM. Nous veillerons à accompagner la collecte des huiles usagées jusqu’au dernier litre et à favoriser les conditions d’évacuation. Dans un deuxième temps, nous souhaitons aussi étudier et développer des solutions de traitement ou de prétraitement sur place afin de diminuer la dépendance aux conditions de fret. » explique André ZAFFIRO, Directeur général de CYCLEVIA