A la Une .. Cyberharcèlement : Kylian Mbappé défend une fille de 8 ans atteinte d’une maladie rare

Le joueur du PSG a dû venir en aide à une fillette victime de harcèlement en ligne. Son crime : avoir demandé à Killian Mbappé de rester à Paris. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 12:12

"Ptdr vivement qu’elle fasse une vidéo où elle chiale parce qu’il est parti", "ferme-là petite tu vas manger une droite", "va au diable" sont à peu près les messages les plus "gentils" que la petite Camille, âgée de 8 ans, reçoit depuis deux jours.



Tout a commencé avec une courte vidéo publiée sur Twitter dans laquelle la fillette atteinte d’une maladie rare s’adresse à son idole Killian Mbappé pour lui souhaiter une bonne année. Elle en profite pour lui demander de rester au PSG et "de continuer à nous faire rêver encore longtemps".

Message de Camille, petite guerrière de l'association Un sourire pour Camille, à @KMbappe 😍

"Stp reste au @PSG_inside et continue de nous faire rêver encore longtemps...On t'aime"

❤💙#TeamPSG #ProlongationMbappé #OLPSG @FondationPSG @yannguerin021 @CanalSupporters @MookieBarbu pic.twitter.com/tnIJVIya1b

— Association Un Sourire Pour Camille (@1SourireCamille) January 9, 2022



Très rapidement, le compte de l’association Un sourire pour Camille, qui aide les enfants atteints de maladies congénitales et génétiques, a été la proie d’un torrent de haine. "Camille la courageuse petite guerrière a juste voulu déclarer son amour à @KMbappe. Jamais nous n'aurions pu imaginer tant de haine. La tristesse que nous ressentons ce soir est à la hauteur de cette violence", s’est désolée l’association.



Mbappé réagit



Il n’aura pas fallu très longtemps pour que l’international français s’indigne. "La violence des commentaires pour une gamine... On est vraiment en train de toucher le fond. Il s'agirait de se ressaisir un peu", a-t-il répondu pour soutenir Camille.



Le champion du monde a en a profité pour envoyer un message de soutien à sa jeune supportrice. "Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille. Continue de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous", lui a-t-il adressé.

Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille ❤️🙏🏽.

Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. ✊🏽



La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. https://t.co/UgBTVnzhTB

— Kylian Mbappé (@KMbappe) January 10, 2022



Au début du mois, l’attaquant s’était déjà exprimé sur le harcèlement en ligne dont il avait été victime suite à son penalty raté durant l’Euro. Il confiait à la chaîne américaine CNN la douleur ressentie face à ces messages. Il avait affirmé vouloir agir cette année pour lutter contre ce fléau.



