A la Une . Cyber arnaque : Ces faux tueurs engagés pour vous tuer

Une vague de messages frauduleux de tentatives d’arnaques à la menace de mort par un pseudo-tueur à gage est en cours depuis le mois de mai selon cybermalveillance.gouv.fr, le dispositif mis en place par le ministère de l’Intérieur pour lutter contre ces actes. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 15 Juillet 2023 à 08:20

Le mode opératoire est toujours le même : un courriel sur votre boîte mail d’un prétendu tueur à gages qui vous annonce avoir été engagé pour vous tuer. Des messages du type "Cette semaine, un client m’a contacté avec toutes vos coordonnées, et m’a demandé de vous tuer", cite en exemple cybermalveillance.gouv.fr, un dispositif gouvernemental pour lutter contre les fraudes et les arnaques sur Internet.



Le faux tueur professionnel précise également avoir accès à toutes vos coordonnées, vos déplacements, vos itinéraires etc. C’est à ce moment-là qu’il est proposé de mettre un terme à cette mission en échange d'une somme d'argent. Le prétendu tueur à gages attend une réponse sous 48 heures, donne son adresse mail, et incite fortement à ne pas contacter la police, détaillent nos confrères du Parisien.





Evidemment, il ne faut pas répondre à ces injonctions. Les mails sont envoyés à des milliers de destinataires dont l'adresse électronique a pu être repérée sur le net. "Montrer aux cybercriminels que vous leur portez de l'intérêt les encourage à continuer de vous importuner" indique cybermalveillance.gouv.fr. Si par malheur vous avez répondu et envoyé de l'argent, gardez toutes les preuves et allez déposer plainte. Pour être conseillé dans vos démarches, vous pouvez contacter la plateforme Info Escroquerie du ministère de l'Intérieur au 0 805 805 817 (appel et service gratuits).