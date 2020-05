Culture et patrimoine : Une programmation 100% adaptée à la situation

Mercredi 6 : La trahison du capitaine d’Agnel

Service culture – Cellule Ville d’Art et d’Histoire 81 Chaussée royale | 97460 Saint-Paul

Tél. : 0262.34.58.77

E-mail : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr



Pour ce mois de mai, faites le plein d'événements culturels tout en restant à la maison. Le confinement que nous vivons actuellement oblige la ville de Saint-Paul à repenser ses pratiques et ses offres afin de continuer à vous faire découvrir le patrimoine de la commune, vous faire rêver, imaginer et voir autrement.Il vous suffit d'être équipé d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone portable, parfois juste d'un dé et d'un crayon à papier. Pour suivre les actualités liées au patrimoine culturel et historique de la ville de Saint-Paul, rendez-vous sur la page Facebook @VAHsaintpaul qui vous fait découvrir chaque jour, des vidéos, des jeux et de la documentation sur le patrimoine.Au programme pour ce mois de mai, on vous propose une visite virtuelle du patrimoine maritime et commercial de Saint-Paul et du cimetière marin. Vous pourrez assister également à deux visioconférences (en vous inscrivant au préalable) : la première concerne les chemins pavés, la seconde les citernes disséminées sur toute la commune de Saint-Paul.Vous aimez les jeux de rôle? Alors, participez à "La Trahison du Capitaine d'Agnel", une sombre histoire qui se déroule au XIXème siècle. Les places sont limitées, l'inscription est obligatoire pour y participer !En 15 minutes top chrono, notre guide-conférencier vous présentera également deux monuments historiques de la ville : l'Église de la conversion de Saint-Paul et l'Hôtel Lacay, deux monuments faisant actuellement l'objet d'une restauration.