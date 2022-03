Le Conseiller Régional Fabrice HOARAU, délégué à l’Environnement, était ce mardi matin sur une plantation de riz au Guillaume Saint-Paul.



L’agriculteur Éric TURPIN développe depuis 2020 une filière de riz à petite échelle à La Réunion. Le riz est la base de notre cuisine réunionnaise.



L’association « Riziculteurs péi 974 » se donne comme objectif de bâtir sur le territoire un nouveau modèle de développement plus solidaire, plus équitable et plus soucieux de l’environnement.



Pour Fabrice Hoarau, « soutenir cette démarche de promotion et de redynamisation de la culture du riz à La Réunion est un des axes de la stratégie régionale. La Région Réunion entend favoriser l’essor d’une agriculture réunionnaise forte et durable, dans un objectif de souveraineté alimentaire. »



