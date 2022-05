Culture à St-Pierre : Rat Kilo, Mamani Keïta, Mike Ladd + Madiakanou le 23 mai

Arat Kilo, Mamani Keïta, Mike Ladd



Imaginez la fusion de trois continents et de tous les rythmes qui vont avec. Imaginez un concert avec trois entités artistiques différentes… Et bien ne rêvez plus ! Arat Kilo, Mamani Keita et Mike Ladd présentent un show extraordinaire et indéfinissable. Machine à Groove, l’éthiojazz d’Arat Kilo est la rencontre de musiciens parisiens avec la fascinante richesse des musiques éthiopiennes. Fidèle à la musique d’Addis-Abeba, le combo continue son voyage musical sans frontières accompagné de Mamani Keita, diva malienne et du rappeur américain Mike Ladd. Issu de ce métissage explosif, l’album «Visions Of Selam» (coup de coeur de l’Académie Cros en 2018) est à découvrir d’urgence ! Swing ébouriffant, fulgurances vocales et spoken word aiguisé c’est le programme de cette soirée qui promet d’être endiablée ! C’est sûr, le groove fiévreux de cette formation réveillera votre célèbre déhanché !





Madiakanou



Madia est tombé tout petit dans la marmite du maloya, il a 11 ans quand il rejoint le groupe de son oncle, qui n’est autre que le légendaire Gramoun Lélé. Il fera ses armes en percussions pendant 8 ans avec Jean-Luc Ceddaha et Nicolas Moucazambo, il complète sa formation en métropole où il découvre et travaille le kamélé n’goni. Après avoir enchainé les tournées internationales (Lindigo), les rencontres et les collaborations (Gramoun Sello, Gren Semé, Mathieu Chédid, Winston McAnuff & Fixi...), le moment est venu pour Madia de présenter ses propres compositions au sein de sa formation : Madiakanou. Un projet longuement mûri où les instruments traditionnels (roulèr, kayanm, sati, piker...) côtoient ceux de de la musique mandingue (balafon, kamélé n’goni, dunun...), la basse enrichit le groove. Formation à géométrie variable, le groupe se situe au carrefour du maloya et des musiques mandingues. Entre évocation du marronnage et célébration de la joie de vivre, entre énergie du maloya, du blues de l’océan Indien et du groove mandingue, Madiakanou est un véritable voyage !10 ans Kaloubadia.