Culture à St-Pierre : "Mi ven' à zot kom' wmin lachté" au théâtre Lucet Langenier le 9 septembre

Thierry Jardinot est, nous le savons, un bateleur au verbe incisif ; et il en appelle à se fédérer en bons rieurs de l’après-crise. Comme il est bon de pénétrer de nouveau dans l’univers percutant de cet humoriste dont la verve ne saurait tarir à travers les années !



Notre compère de longtemps s’en va pourfendre les faux savants et les demi-habiles qui assènent à qui mieux mieux des solutions fumeuses, des décryptages alambiqués et des recommandations aléatoires. Des personnages hauts en couleur se succèdent en discours drolatiques tandis que d’autres gémissent ; certains ordonnent quand quelques uns jouent les Cassandres et entrevoient déjà un avenir apocalyptique. A nous de déjouer tous ces pièges de la morosité. Souhaitons-nous donc une formidable contagion de bonne humeur avec cet emblème réputé de la critique sociale dépoussiérée. Entrons ensemble dans le déraisonnable avec un maître en la matière.