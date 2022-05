Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Culture à St-Pierre : Komidi 2022 Du 4 au 15 mai / théâtre de Pierrefonds / théâtre Lucet Langenier





A nous, ce nouveau rapport à l’actualité qu’obsèderait seulement l’estimation d’un plaisir partagé, qui ferait entrevoir simplement les chiffres d’une culture au présent ! A nous, l’espoir de collecter un maximum de possibilités pour applaudir maintes créations passionnantes ! Et comme on dit qu’une bonne fortune s’accompagne de lendemains qui chantent, le fait que les scolaires puissent être cette fois associés au planning des représentations, autorise à croire que le Théâtre est bien roi. Comme avant, non ? Comme du bonheur à portée de doigts.

LA PROGRAMMATION DANS NOS THEATRES :



PINOCCHIO XXI

4 mai // 18h // théâtre Lucet langenier

Résumé : Gepetto vit dans une tente de fortune au bord du canal. Pour oublier son pays qui n’existe plus, il fabrique de petites marionnettes avec ce qu’il trouve dans les poubelles. A la tombée de la nuit, des créatures passent. L’une d’elle se fait appeler la Fée Bleue. Elle et Gepetto aiment parler de leurs rêves. Celui de Gepetto serait qu’une de ses marionnettes prenne vie...



De : Antoine Chalard // Durée : 1 heure // Théâtre jeune public, à partir de 6 ans // Compagnie : Lé La // Metteur en scène : Antoine Chalard // Interprètes : Florent Voisin, Antoine Chalard, Florent Malburet et Gilles Lauret // Lumière : Julie Koo Seen Lin

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BON DEBARRAS !

4 mai // 18h // théâtre de Pierrefonds

7 mai // 16h // théâtre de Pierrefonds

Résumé : C’est la meilleure des cachettes, le débarras, sous l’escalier. Dans cette maison, de 1900 à nos jours, des générations d’enfants s’y sont planquées. Dans une chronologie bousculée, les histoires de neuf d’entre eux (marionnettes- enfants plus vraies que nature) nous font traverser un siècle d’Histoire. Un bijou de manipulation, une rêverie sur l’espace et le temps, qui invite à partager ses souvenirs d’enfance.



De la Compagnie Alula // Durée : 1 heure // Marionnette, à partir de 8 ans // Compagnie : Alula (Belgique) // Metteuse en scène : Muriel Clairembourg // Interprètes : Sandrine Bastin, Perrine Ledent, Chloé Struvay Régie : Lucas André // Assistante mise en scène : Margaux Van Audenrode Scénographie : Sarah de Battice // Marionnettes : Jean-Christophe Lefèvre, Annick Walachniewicz Lumière : Dimitri Joukovsky // Son : Michov Gillet



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UN DEMOCRATE

6 mai // 19h30 // théâtre Lucet Langenier

7 mai // 16h // théâtre Lucet Langenier

Résumé : Une traversée épique, à l’humour impitoyable, de la vie et de l’œuvre d’Edward Bernays (1891-1995), neveu de Freud, inventeur dans les années 20 de techniques de manipulation des masses sans précédent : la "fabrication du consentement". S’inspirant des découvertes de son oncle sur l’inconscient, il vend indifféremment savons, cigarettes, présidents et coups d’État. Goebbels lui-même s’inspire de ses méthodes pour la propagande nazie – mais Eddie ne comprend pas car Eddie est un démocrate... Où en est la démocratie à l’ère du Big Data et de l’hyper- communication ?



De Julie Timmerman // Durée : 1 heure // Théâtre citoyen, à partir de 13 ans // Compagnie : Idiomécanic Théâtre // Mise en scène : J. Timmerman // Interprète(s) : Mathieu Desfemmes, Julie Timmerman Lumière : Philippe Sazerat

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D'ARTAGNAN HORS LA LOI !

8 mai // 19h // théâtre de Pierrefonds

9 mai // 19h30 // théâtre de Pierrefonds

10 mai // 19h30 // théâtre de Pierrefonds

Résumé : D’Artagnan débarque de sa province, tombe amoureux, affronte une flopée de gardes dans des combats hallucinants, traverse deux fois la manche et se heurte de front au Cardinal. C’est une épopée haletante - n’en doutez pas - une narration décomplexée - puisqu’on vous le dit - mais aussi un gant jeté à l’esprit de sérieux, au matérialisme bourgeois, à toute médiocrité, le tout en alexandrins sonnants et trébuchants - gardez la monnaie !



De Grégory Bron // Durée : 1 heure 35 // Comédie de cape et d’épée, à partir de 7 ans Compagnie : AfAg Théâtre // Interprètes : Vincent Dubos, Virginie Rodriguez, Benjamin Dubayle, Jean Baptiste Guintrand, Serge Balu, Grégory Bron, Emmanuel Monier Régisseuse // lumière : Bahia Idrissi

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

THE SUR LE BANQUISE

8 mai // 18h // théâtre Lucet Langenier

9 mai // 19h30 // théâtre Lucet Langenier

Résumé : Les ours polaires ont disparu. Un seul resterait en vie. Un ministre de l’Ecologie missionne son secrétaire, Victor Mulot, pour le trouver. Problème : Victor Mulot n’a jamais quitté le territoire français, le seul animal sauvage qu’il ait rencontré est un chien, il est allergique à tout ce qui est poilu et il ne supporte pas le froid. Son cauchemar glacial commence. Un voyage où la tendresse et l’émotion nous surprennent en plein éclat de rire.



D’Eric Bouvron et Sophie Forte // Durée : 1 heure 20 // Théâtre, à partir de 7 ans Metteur en scène : Eric Bouvron Interprète : // Eric Bouvron Création lumière : Edwin Garnier Photos : Sabine Trensz // Création musicale et sonore : Éric Bono Régie son : Théophile Fleury // Régie lumière : Laetitia Brun // Spectacle produit par Les Passionnés du Rêve et Barefoot Productions // Soutien : FIVA Production, Madely et le Théâtre du Vésinet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HAS BEEN

10 mai // 19h30 // théâtre Lucet Langenier

11 mai // 19h30 // théâtre Lucet Langenier

Résumé : Toute la vie, dès l’enfance, on fait des choix, conscients ou non. Et si un acolyte turbulent nous permettait de regarder de plus près les directions prises, est-ce que cela éclaircirait l’horizon de nos vies ? Comprendrions-nous les bourrasques qui nous traversent ? "Has Been", c’est l’histoire de Fabrice, 45 ans, qui reçoit la visite opportune de... Fabrice (lui-même), 15 ans, directement venu de 1987. Et c’est aussi celle de Natacha, qui connaît très bien les deux Fabrice. "Has Been" c’est une rencontre, une confrontation le temps d’une nuit avec un ami



De Frédérique Keddari-Devisme, Stéphane Hervé // Durée : 1 heure 10 // Théâtre contemporain, à partir de 13 ans Compagnie : Des Ils et des Elles // Metteuse en scène : F. Keddari-Devisme Interprètes : A. Buffet, S. Hervé, P.F. Manolis Assistant à la mise en scène : C. Hilbich Créateur lumière : N. Faucheux // Création vidéo : D. Courtine Régie : E. Duriez, C. Commien

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MON NEVEU GUSTAVE

11 mai // 19h30 // théâtre de Pierrefonds

12 mai // 19h30 // théâtre de Pierrefonds

Résumé : "Pomme d'Api", un fruit savamment mûri dans une opérette pétillante ! A aime B et B aime A. Mais B est forcée de quitter A à cause de C. B entre au service de C qui lui, de son côté, héberge A sans savoir que A est l'ex de B. Dès lors, C aime B qui aime A, qui en veut à C de ne plus pouvoir aimer B. Simple, non ?



De Jacques Offenbach // Durée : 1 heure // Théâtre musical - Opérette, à partir de 10 ans Compagnie : Les Voix de Cyrène // Metteur en scène : Philippe Bohée // Interprètes : Clara Bellon, Philippe Bohée, Violette Erhart, Laurent Vidal

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PIEZZ'E CORE, UNE PART DE MON COEUR

12 mai // 19h30 // théâtre Lucet Langenier

Résumé : Naples, 1947. Dans une ville dévastée et meurtrie par la Seconde Guerre mondiale, Linda et Anna, deux sœurs orphelines, essaient de survivre. Chaque dimanche, elles adressent leurs prières à San Gennaro, le saint patron de la ville, dans l’espoir d’une vie meilleure. Au milieu des ruelles sombres de Naples, elles incarnent avec force toute la lumière, la résilience et la dignité des femmes du Sud face à la tragédie. Au rythme des chansons traditionnelles napolitaines, des troubadours, des musiciens et des conteurs, l’histoire nous plonge dans cette ville de grandeur et de misère où les miracles se font rares mais où la foi en la vie reste inébranlable.



De Claudia Palleschi, Léa Dubreucq // Durée : 1 heure 10 // Théâtre musical, à partir de 14 ans // Compagnie : La Compagnie Idéale // Metteur en scène : Dimitri Dubreucq Chorégraphe : Léa Dubreucq // Interprètes : Anaël Alexandre, Pascal Claro, Léa Dubreucq, Pierre Marazin, Claudia Palleschi

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LES FRERES COLLE (Finalistes de la France a un incroyable talent 2021)

13 mai // 19h30 // théâtre de Pierrefonds

14 mai // 19h // théâtre de Pierrefonds

Résumé : Une expérience inédite de jonglerie musicale, des numéros époustouflants, un humour décalé ! Inclassable ! Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps. Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d'humour. Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mélangent allègrement les disciplines.



De Stéphane Colle, Cyril Colle, Clément Colle // Durée : 1 heure 10 Spectacle musical ou musique-cirque, à partir de 6 ans Compagnie : Les Passionnés du Rêve // Metteur en scène : Eric Bouvron Interprètes : Stéphane Colle, Cyril Colle, Clément Colle Créateur // Lumière : Nicolas Colle // Création costumes : Nadège Bulfay // Régisseur son : Jérémie Leclercq // Production : Les Passionnés du Rêve, Madely, ELLOC // Production. Spectacle soutenu par la SPEDIDAM, gestionnaire des droits des artistes-interprètes. Création en co-production : le Centre Culturel Juliette Drouet – Fougères Communauté et avec l'aide du Théâtre Les Arcades de Buc, de la MJC Théâtre de Colombes, des villes de Bailly, des Mureaux, de Toussus-le-Noble et d’Ambarès-et-Lagrave (résidence au Pôle Culturel Evasion) et des salles de l’ABC de Blanquefort et de l’Ebénisterie de Sainte-Foy-la- Grande.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L'ILE DE TULIPATAN

13 mai // 19h30 // théâtre Lucet Langenier

Résumé : Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, la jeune Hermosa, qui est en fait un garçon, tombe amoureuse du prince Alexis, qui est probablement une fille. C’est dans cette totale confusion des genres que se déroule une aventure musicale drôle et poétique sur la place des hommes et des femmes, la famille et le pouvoir.



De Jacques Offenbach // Durée : 1 heure 15 // Théâtre musical, à partir de 10 ans Compagnie : Les Zolibrius // Adaptation : Vinh Giang Vovan et Guillaume Nozach // Metteur en scène : Guillaume Nozach Chorégraphie : Delphine Huet // Interprètes : Laetitia Ayrès, Mathilde Lemonnier, Dorothée Thivet, Hervé // Roibin, Guillaume Nozach, Alexis Meriaux // Violoncelle : Maëlise Parisot. // Piano : Jeyran Ghiaee // Lumière : Marie Ducatez

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMMENT VA LE MONDE ?

14 mai // 19h // théâtre Lucet Langenier

Résumé : Ce clown naïf nous fait partager sa vision du monde, il joue avec les maux / mots de la terre. La grande force de Sol, c’est de n’être rien, ça lui permet de jouer à être tout. Il est le plus petit dénominateur commun, c’est-à-dire qu’il a en lui quelque chose de chacun de nous.



De Marc Favreau // Durée : 1 heure 10 // Théâtre, à partir de 12 ans // Compagnie : Théâtre de la Passerelle // Interprète : Marie Thomas // Metteur en scène : Michel Bruzat // Éclairagiste : Franck Roncière // Costumes et maquillage : Dolores Alvez-Bruzat

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Têtes de gondole ?

15 mai // 18h // théâtre de Pierrefonds

Résumé : La rencontre explosive d’un ancien présentateur TV aigri, reconverti en animateur de supermarché, et d’un manutentionnaire tatillon et buté que la vie n’a pas épargné. La rencontre de deux Patrick Martin. L’un veut se faire un ami, l’autre n’en a plus aucun. Deux hommes qui tentent de se reconstruire, toujours emprisonnés dans leur passé. Une pièce qui pourrait sombrer dans le drame psychologique si les personnages n’étaient pas aussi atypiques ! RETROUVEZ CES DEUX RESCAPÉS DE LA VIE, EN TÊTES DE GONDOLE, AU RAYON COMÉDIE !



De Jean-Christophe BARC // Durée : 1 heure 25 // Comédie, à partir de 8 ans Compagnie : Les petites vadrouilles // Interprètes : Dominique Bastien, Jean-Christophe Barc

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SACREE FIN D'SOIREE

15 mai // 16h // théâtre Lucet Langenier

Résumé : Résumé Quand tu réalises que la soirée est déjà finie et qu'il va falloir ranger tout, et tout seul, qu'ils sont tous partis... Tous sauf... deux ! Alors, on remet ça ?



De Lisa Méla, Francis Convert, Isabelle Delleaux // Durée : 1 heure 10 // Théâtre d’improvisation, à partir de 8 ans // Compagnie : La Bagasse (Les Mardis de l’Impro) //Interprètes : Lisa Méla, Francis Convert, Isabelle Delleaux

