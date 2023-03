Communiqué Culture : Signature de trois nouveaux contrats territoire-lecture en préfecture

Le Conseil local des territoires pour la culture de La Réunion (CLTC) s’est réuni ce mardi à l’Hôtel de la Préfecture. Une démarche engagée et partenariale pour un accès à tous à la culture, souligne la préfecture dans le communiqué qui suit :

Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 10:14

Le Conseil local des territoires pour la culture de La Réunion (CLTC) s’est réunit ce mardi à l’Hôtel de la Préfecture. Officiellement installée le 15 septembre 2022, cette instance de dialogue est l’opportunité de ré-imaginer ensemble les politiques culturelles et leur donner une impulsion nouvelle, mieux articulée et adaptée aux spécificités du territoire, prenant davantage en compte les zones peu ou mal desservies et les publics à gagner au désir de culture.



Présidé par Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, la deuxième séance du CLTC s’est tenue en présence de l’ensemble des parties prenantes : Huguette Bello, présidente du conseil régional, Béatrice Sigismeau, vice-présidente du conseil départemental déléguée aux affaires culturelles, Brigitte Adame, 2ème adjointe à la maire de Saint-Denis, et des maires et élus des autres communes de La Réunion.

Autour des thématiques « Culture et territoires » et « Relations avec les habitants », la séance a mis en lumière les actions de terrain portées par les collectivités.



Trois axes ont été retenus : la lecture publique et les actions menées au plus près des habitants pour partager le plaisir de lire ; l’itinérance avec le projet du Mobil Téat comme outil de diffusion et de création avec les territoires ; enfin, la mutualisation, la coopération et la solidarité avec l’émergence du Réseau Curcuma – Scènes du sud.



À cette occasion, trois nouveaux contrats territoire-lecture ont été signés avec les communes de l’Entre-Deux, Sainte-Suzanne et l’Étang Salé. Le contrat territoire-lecture est un partenariat entre État et collectivités pour favoriser un développement de la lecture adapté au territoire et réduire les inégalités d’accès à la culture. La Réunion compte à ce jour 15 contrats territoire-lecture représentant un engagement État / collectivités de 1,5 millions d’euros sur trois ans en faveur de la lecture.



Le préfet salue la forte mobilisation des collectivités et remercie les acteurs du territoire et opérateurs culturels venus témoigner de leurs expériences et projets à coconstruire.