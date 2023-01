Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Culture Moves Europe : une nouvelle bourse de mobilité européenne, aussi pour les artistes ultramarins





"Nos artistes éprouvent souvent des difficultés de déplacement pour se déplacer dans d’autres pays européens compte tenu de l’éloignement et des couts que cela représente", explique Younous Omarjee, "je sais les efforts faits par les collectivités pour palier à cette faiblesse. Mais l’égalité et le principe de continuité territoriale justifie que ces difficultés soient compensées en amont par l’État ou l’Union européenne en amont".



Le premier appel à projet "Culture Moves Europe", vise à favoriser la mobilité des artistes, des créateurs et des professionnels de la culture en prenant en charge une partie de leurs frais de transport et en leur offrant également des montants forfaitaires par jour de travail à l’étranger. Il permettra à 7 000 artistes de toute l’Europe de partir à l’étranger (dans un des 40 pays participant à Europe Creative) pour travailler sur un projet ou des collaborations internationales, co-productions, co-créations en dehors de France. Il peut aussi permettre à des artistes européens (hors France) de venir travailler sur des projets en Outre-mer. Il s’adresse aux personnes travaillant dans tous presque tous les secteurs culturels comme la musique, les arts visuels, les arts du spectacle, la traduction littéraire, l’architecture, le patrimoine culturel, le design, la mode... pour des projets d’une durée comprise entre 7 et 60 jours, s’ils voyagent seuls, et entre 7 et 21 jours s’ils voyagent en groupe.



Quatre séances spéciales d’information ont été spécifiquement prévues pour les ultramarins :

vendredi 3 février 14h (heure métropole)

jeudi 9 mars à 12h (heure métropole)

jeudi 6 avril à 14h (heure métropole)

jeudi 4 mai 2023 à 12h (heure métropole)



Toutes les infos sur le programme



Toutes les infos sur le premier appel à projet



Inscription aux séances d'information



Candidatures à déposer en ligne



