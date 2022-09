A la Une . Culture : Le festival de danse "Souffle" s'invite à Lalanbik jusqu'au 10 novembre

Du 16 septembre au 10 novembre prochain, Lalanbik propose deux mois de spectacles sur le thème du souffle et de la vie. Mêlant dans cette programmation des artistes et des troupes de la zone, le festival "Souffle" entend proposer de la poésie face à la "modernité nécrosée dans le carbone, l’acier et le béton". Par NP - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 17:52

Avec ces 17 propositions dont cinq créations, le festival Souffle met l’accent sur la création, l’émergence et la diversité des pays de l’océan Indien, de la Réunion et de Mayotte et de France métropolitaine, et les populations au cœur de la mixité créole. Face aux inégalités d’accès à l’offre culturelle, Lalanbik propose une billetterie à prix "libre" espérant par-là alléger un obstacle à la fréquentation des spectacles.



Si le festival a commencé le 16 septembre, de nombreux spectacles sont ensuite en tournée dans plusieurs salles de l'île. Vous pouvez dès à présent découvrir le programme ci-dessous. :