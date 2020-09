Culture : Le Département présente "Septembre : Une rentrée tout en culture"

Que restera-t-il de cette période épidémique si étrange, dans le monde et ici, à La Réunion ? Va-t-on continuer de rêver, d’apprendre, de construire et d’inventer ? Evidemment, et il faut tout faire pour cela, car on n’imagine pas un monde sans artiste, sans musique, sans concert, sans références patrimoniales, sans valeurs partagées… un monde sans la magie de l’imaginaire, un vivre-ensemble sans culture ?Dès les premiers instants de la crise, le Département a mis en place des mesures d’urgence, sanitaire, économique, agricole…. Il n’a pas oublié les artistes ni les acteurs et associations culturelles tous durement impactés par la COVID-19.Tout au long de ce mois de septembre, le Département va continuer à présenter des actions pour que non seulement les créateurs de La Réunion se sentent soutenus, mais aussi pour que la population accède à une offre artistique et culturelle diversifiée. Même la mémoire de ce temps étrange sera conservée pour que les historiens de demain puissent inscrire la COVID 19 dans le récit des grandes épidémies qui ont touché notre île.Quoi qu’il arrive, la vie culturelle doit demeurer un lieu d’expression, de découverte, d’apprentissage, d’émotion, de partage… dans les lieux de culture, dans des lieux excentrés, en ligne, partout.Cette rentrée tout en culture se veut généreuse. Le reste du programme, jusqu’à la fin de l’année 2020 est déjà en préparation !