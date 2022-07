A la Une .. Culture : 82% des Réunionnais écoutent de la musique péi

L’INSEE vient de dévoiler son rapport sur les pratiques culturelles de La Réunion en 2019. On y apprend notamment que les Réunionnais sont plus friands de spectacles de rue que les métropolitains, mais qu’à l’inverse, ils utilisent beaucoup moins la radio, la télévision et internet. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 18:01

Le communiqué:



La langue créole et les musiques réunionnaises sont deux éléments centraux de la culture à La Réunion. Ainsi, 81 % des Réunionnais de 15 ans ou plus déclarent maîtriser la langue créole et, lorsqu’ils écoutent de la musique, 82 % écoutent notamment des musiques de La Réunion (séga, maloya,etc.). Les jeunes se distinguent de leurs aînés par une écoute du rap plutôt que de la variété française. Ils sont également plus nombreux à aller au cinéma et à lire des livres, et développent des goûts littéraires propres à leur génération. Comparés aux habitants de la France métropolitaine, les Réunionnais sont particulièrement nombreux à assister à des spectacles de rue. À l’inverse, l’écoute de la télévision et de la radio, ainsi que l’utilisation de l’internet sont moins répandues sur l’île.



Visites des sites patrimoniaux, des musées et des expositions



En 2019, 300 000 Réunionnais, soit 45 % de la population de 15 ans ou plus, déclarent avoir visité un site du patrimoine. La plupart de ces visites se déroulent à La Réunion. Les sites les plus visités sont les monuments religieux, les parcs et jardins historiques ainsi que les quartiers historiques ou les villages de caractère. Les personnes très diplômées les visitent davantage que les autres. Les sites les plus visités de l’île sont La Cité du volcan, l’aquarium de Saint-Gilles et Kélonia. En 2019, 7 % des Réunionnais de 15 ans ou plus, soit 45 000 personnes, ont visité un musée ou une exposition.









