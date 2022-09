Culture : 8% des Réunionnais pratiquent de la musique ou du chant

L’INSEE a dévoilé en juillet dernier dans une étude les grandes tendances des pratiques culturelles de La Réunion. Si on avait ainsi pu confirmer l’implantation du créole et des musiques traditionnelles locales, l’étude portait également sur les habitudes des habitants de l’île dans le domaine artistique.



Par exemple, 8% des Réunionnais de plus de 15 ans affirment avoir fait de la musique ou du chant, contre 11% en France métropolitaine. Deux fois moins d’adultes (6%) font du dessin sur l’île par rapport à l’Hexagone, qui se situe à 12%.



La pratique de la photographie est également bien en-dessous des statistiques que l’on connaît en métropole, avec seulement 7% de la population qui déclare faire jouer leurs appareils photo, contre près de 19% en métropole.



Une étude pré-pandémie



Difficile de tirer des conclusions car cette étude a été réalisé pour la première fois en Outre-mer alors qu’elle est réalisée depuis les années 70 dans l’Hexagone. Il faudra donc attendre les prochaines éditions de cette étude pour voir si des tendances se dessinent.



Uniquement menée entre février 2019 et février 2020, elle ne prend donc pas en compte les différents confinements et couvre-feux. Les effets de la pandémie sur nos habitudes ne sont pas encore étudiés par l’INSEE.