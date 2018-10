<<< RETOUR La Réunion Positive

Culturanoo : Vivons notre Culture

MOT DU PRÉSIDENT

2018 est l’année d’une impulsion particulière que nous voulons donner à notre culture, à notre identité forte et plurielle, au caractère marqué de chacun d’entre nous. Tout ce qui fonde au final cette singularité réunionnaise à laquelle nous sommes tous attachés ici en tant que filles et fils de l’Océan Indien, de France, d’Europe. J’ai eu à coeur depuis 2010, avec toute l’équipe régionale, de construire la politique culturelle de la collectivité dans un dialogue constant avec les acteurs culturels. Les rencontres organisées en 2012 et les trois schémas régionaux lancés sous la première mandature ont permis aux artistes, aux entreprises, associations et institutions du secteur d’être étroitement associées à la réflexion sur le développement culturel de l’île.



Ce que nous voulons aujourd’hui, c’est approfondir la gouvernance démocratique et élargir la démarche participative à l’ensemble de la population réunionnaise. C’est tout l’objet des Etats Généraux de la Culture organisés depuis février 2018, véritable consultation à l’échelle du territoire des Réunionnaises et des Réunionnais.



Quels sont pour vous les grands enjeux de la culture à La Réunion ? Quelle doit être la place de la culture dans notre projet de société ? Nous invitons chacune et chacune d’entre vous à nous faire part en toute liberté de ses désirs et de ses attentes. La collectivité régionale intègrera par la suite ces apports dans l’élaboration de ses politiques publiques. Et c’est à partir de ce travail de refondation, s’il est suffisamment partagé et sincère, que nous pourrons ensuite renforcer les piliers de ce que devra être la politique culturelle à laquelle nous rêvons tous. Une politique plus apaisée et respectueuse de tous. Une politique plus exigeante encore sur le plan professionnel. Une politique au service d’une Réunion positive.



Culturanoo, vivons notre Culture !



Didier ROBERT

Président de la Région

PRÉSENTATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA CULTURE La Réunion, terre de cultures et de métissages, est un modèle de vivre ensemble unique au monde. Fort de ce constat, il s’agit à travers le programme mis en oeuvre par la collectivitérégionale de valoriser ce singulier équilibre, d’encourager le développement de notre culture et de notre société tout en respectant et préservant nos valeurs et nos traditions.

CULTURANOO : L’EXPRESSION ET LE DROIT DE CHAQUE RÉUNIONNAIS À PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE

La mandature 2015-2021 a placé la Culture comme axe fort de sa politique de développement pour La Réunion. Le pilier 5 « La Réunion, Nout’ Culture, Nout’ Fierté » : Affirmer l’identité, la fierté réunionnaise, décline les éléments du programme en faveur du développement de la culture sur cette période.



Impulser et construire une politique de développement culturel du territoire avec les acteurs, accompagner la formation, l’enseignement et l’éducation artistiques pour tous, valoriser le patrimoine culturel et les musées régionaux seront les axes forts de cette mandature. L’enjeu principal de ces actions étant de démocratiser davantage l’accès à l’art pour l’ensemble de la population et les différentes pratiques culturelles et artistiques sur l’île grâce à une meilleure appropriation de la part des réunionnais.



La politique culturelle de la Région se construit depuis 2010 dans un dialogue constant avec les acteurs culturels. A travers les rencontres culturelles en 2012 et le lancement dans la mandature 2010 – 2015 de trois schémas régionaux culturels, les artistes, les entreprises et associations culturelles, les institutions culturelles sont associés régulièrementà la réflexion sur le développement culturel de l’île et les défis à relever : la démocratisation culturelle, l’export et les coûts engendrés par des déplacements à l’extérieur de l’île, un territoire bien doté en nombre d’équipements culturels mais inégalement répartis sur le territoire, à la mise en place des dispositifs de soutien, à l’élaboration de projets innovants qui contribuent au développement de notre île ( résidences artistiques de territoire, aides aux entreprises culturelles, un livre un transat...)

CULTURANOO C’EST QUOI ? Il s’agit avec Culturanoo d’approfondir la gouvernance démocratique en poursuivant la démarche participative entreprise par la Région et en l’élargissant à la population. Cette politique place ainsi au coeur de son questionnement l’humain.

En 2018, la Région lance Culturanoo ( les États Généraux de la Culture), c’est avant tout une large consultation des Réunionnais afin d’échanger sur les grands enjeux de la culture à La Réunion et la place de la culture dans notre projet de société. Cette nouvelle démarche pour notre collectivité s’inscrit dans la volonté du respect des droits culturels des citoyens, droit consacré par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Rappelons que les droits culturels sont « les droits d’une personne, seule ou en commun, de choisir et d’exprimer son identité et d’accéder aux références culturelles, comme à autant de ressources qui sont nécessaires à son processus d’identification, de communication et de création ».



Culturanoo est conçu pour que chacun puisse s’emparer de la question culturelle : être à l’écoute, mieux connaître les pratiques culturelles et artistiques, mieux appréhender les représentations autour de la culture, permettre l’expression en toute liberté des désirs et des attentes.



Il s’agit avant tout de préserver la diversité culturelle réunionnaise et son vivre-ensemble, de permettre aux individus de mieux se définir individuellement et de mieux se connaître collectivement.



Il reviendra ensuite de la responsabilité de la collectivité régionale de prendre en compte les données relevées par cette consultation et de les traduire dans la définition de ses politiques publiques.

CULTURANOO : LE RECUEIL DE LA PAROLE DES RÉUNIONNAIS SUR LA CULTURE

Cette action doit nous permettre une approche pour décrire la façon dont les réunionnais :

pensent et se représentent la culture, la création artistique et le patrimoine,

pratiquent, consomment et s’investissent dans des activités culturelles et/ou artistiques. En croisant ces deux approches (les représentations et les pratiques culturelles), il s’agit d’alimenter la réflexion sur la préservation de la diversité culturelle, les dynamiques de construction identitaire (individuelles et collectives) et la gouvernance culturelle à La Réunion. Ce recueil de la parole est organisé et animé en deux phases complémentaires :



Une campagne d’enquête :



de février à avril : une campagne d’enquête a été réalisée sur les pratiques culturelles, artistiques et sur les perceptions autour de la culture (questions sur les activités pendant le temps libre, les sorties culturelles, la consommation de produits culturels, les pratiques artistiques …). A partir d’un échantillon de 800 personnes, échantillon représentatif de la population (sexe, âge, répartition géographique), cette enquête a été menée par téléphone, site internet, réseaux sociaux.



DES ÉCHANGES ET DES DÉBATS :



d’avril à juillet : 22 rencontres sur 20 communes de La Réunion afin de recueillir la parole des citoyens

de septembre à octobre : 4 Grands débats sur 4 communes ( Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Benoît, Saint-Paul) ouverts tant au grand public qu’aux professionnels et acteurs culturels



Ces échanges et débats organisés autour de spectacles, d’ateliers artistiques, privilégieront les rencontres avec les artistes, des groupes de citoyens pourront s’exprimer sur leurs perceptions de la culture, sur leurs représentations de la culture réunionnaise .

Voici, à titre d’exemple, quelques questions qui seront débattues : Qu’évoque le mot culture ? Comment voyezvous la vie culturelle à La Réunion ? A quoi sert la culture ? Quelles sont les valeurs qui sont présentes dans la culture réunionnaise ? Comment voyez-vous l’avenir de la culture réunionnaise ? Quels sont les impacts du numérique sur les pratiques culturelles ? Etc…



Ces propositions se veulent également des moments de découverte de la richesse et de la diversité de la création artistique réunionnaise ( théâtre, musique, cirque, danse, arts visuels, littérature, conte, cinéma…).



Dernier temps fort : Une restitution finale en octobre Les résultats et analyses de l’enquête et des débats seront restitués à l’ensemble de la population ainsi qu’aux acteurs culturels lors d’une dernière rencontre qui viendra clôturer Culturanoo.

DES RENCONTRES CULTURANOO DANS CHAQUE MICRO RÉGION ➜ Plus de 20 rencontres sont programmées dans les villes afin d’aller interroger, écouter, échanger avec le plus grand nombre possible de Réunionnais.

➜ Des rendez-vous chaque semaine dans des espaces accessibles et gratuits

➜ Des moments d’échanges animés par des acteurs culturels

➜ Une restitution de ces différents échanges pour être partagés le plus longtemps possible La Réunion, terre de cultures et de métissages, est un modèle de vivre ensemble unique au monde. Fort de ce constat, il s’agit à travers le programme mis en oeuvre par la collectivitérégionale de valoriser ce singulier équilibre, d’encourager le développement de notre culture et de notre société tout en respectant et préservant nos valeurs et nos traditions.La mandature 2015-2021 a placé la Culture comme axe fort de sa politique de développement pour La Réunion. Le pilier 5 « La Réunion, Nout’ Culture, Nout’ Fierté » : Affirmer l’identité, la fierté réunionnaise, décline les éléments du programme en faveur du développement de la culture sur cette période.Impulser et construire une politique de développement culturel du territoire avec les acteurs, accompagner la formation, l’enseignement et l’éducation artistiques pour tous, valoriser le patrimoine culturel et les musées régionaux seront les axes forts de cette mandature. L’enjeu principal de ces actions étant de démocratiser davantage l’accès à l’art pour l’ensemble de la population et les différentes pratiques culturelles et artistiques sur l’île grâce à une meilleure appropriation de la part des réunionnais.La politique culturelle de la Région se construit depuis 2010 dans un dialogue constant avec les acteurs culturels. A travers les rencontres culturelles en 2012 et le lancement dans la mandature 2010 – 2015 de trois schémas régionaux culturels, les artistes, les entreprises et associations culturelles, les institutions culturelles sont associés régulièrementà la réflexion sur le développement culturel de l’île et les défis à relever : la démocratisation culturelle, l’export et les coûts engendrés par des déplacements à l’extérieur de l’île, un territoire bien doté en nombre d’équipements culturels mais inégalement répartis sur le territoire, à la mise en place des dispositifs de soutien, à l’élaboration de projets innovants qui contribuent au développement de notre île ( résidences artistiques de territoire, aides aux entreprises culturelles, un livre un transat...)Il s’agit avec Culturanoo d’approfondir la gouvernance démocratique en poursuivant la démarche participative entreprise par la Région et en l’élargissant à la population. Cette politique place ainsi au coeur de son questionnement l’humain.Rappelons que les droits culturels sont « les droits d’une personne, seule ou en commun, de choisir et d’exprimer son identité et d’accéder aux références culturelles, comme à autant de ressources qui sont nécessaires à son processus d’identification, de communication et de création ».Culturanoo est conçu pour que chacun puisse s’emparer de la question culturelle : être à l’écoute, mieux connaître les pratiques culturelles et artistiques, mieux appréhender les représentations autour de la culture, permettre l’expression en toute liberté des désirs et des attentes.Il s’agit avant tout de préserver la diversité culturelle réunionnaise et son vivre-ensemble, de permettre aux individus de mieux se définir individuellement et de mieux se connaître collectivement.Il reviendra ensuite de la responsabilité de la collectivité régionale de prendre en compte les données relevées par cette consultation et de les traduire dans la définition de ses politiques publiques.Cette action doit nous permettre une approche pour décrire la façon dont les réunionnais :pensent et se représentent la culture, la création artistique et le patrimoine,pratiquent, consomment et s’investissent dans des activités culturelles et/ou artistiques. En croisant ces deux approches (les représentations et les pratiques culturelles), il s’agit d’alimenter la réflexion sur la préservation de la diversité culturelle, les dynamiques de construction identitaire (individuelles et collectives) et la gouvernance culturelle à La Réunion. Ce recueil de la parole est organisé et animé en deux phases complémentaires :de février à avril : une campagne d’enquête a été réalisée sur les pratiques culturelles, artistiques et sur les perceptions autour de la culture (questions sur les activités pendant le temps libre, les sorties culturelles, la consommation de produits culturels, les pratiques artistiques …). A partir d’un échantillon de 800 personnes, échantillon représentatif de la population (sexe, âge, répartition géographique), cette enquête a été menée par téléphone, site internet, réseaux sociaux.d’avril à juillet : 22 rencontres sur 20 communes de La Réunion afin de recueillir la parole des citoyensde septembre à octobre : 4 Grands débats sur 4 communes ( Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Benoît, Saint-Paul) ouverts tant au grand public qu’aux professionnels et acteurs culturelsCes échanges et débats organisés autour de spectacles, d’ateliers artistiques, privilégieront les rencontres avec les artistes, des groupes de citoyens pourront s’exprimer sur leurs perceptions de la culture, sur leurs représentations de la culture réunionnaise .Voici, à titre d’exemple, quelques questions qui seront débattues : Qu’évoque le mot culture ? Comment voyezvous la vie culturelle à La Réunion ? A quoi sert la culture ? Quelles sont les valeurs qui sont présentes dans la culture réunionnaise ? Comment voyez-vous l’avenir de la culture réunionnaise ? Quels sont les impacts du numérique sur les pratiques culturelles ? Etc…Ces propositions se veulent également des moments de découverte de la richesse et de la diversité de la création artistique réunionnaise ( théâtre, musique, cirque, danse, arts visuels, littérature, conte, cinéma…).Dernier temps fort : Une restitution finale en octobre Les résultats et analyses de l’enquête et des débats seront restitués à l’ensemble de la population ainsi qu’aux acteurs culturels lors d’une dernière rencontre qui viendra clôturer Culturanoo.➜ Plus de 20 rencontres sont programmées dans les villes afin d’aller interroger, écouter, échanger avec le plus grand nombre possible de Réunionnais.➜ Des rendez-vous chaque semaine dans des espaces accessibles et gratuits➜ Des moments d’échanges animés par des acteurs culturels➜ Une restitution de ces différents échanges pour être partagés le plus longtemps possible La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > La Réunion des cinémas 2018 Olympiades des métiers : Dans les starting-blocks !