Culturanoo : Vivons notre Culture

Impulser et construire une politique de développement culturel du territoire avec les acteurs, accompagner la formation, l’enseignement et l’éducation artistiques pour tous, valoriser le patrimoine culturel et les musées régionaux seront les axes forts de cette mandature.



L’enjeu principal de ces actions étant de démocratiser davantage l’accès à l’art pour l’ensemble de la population et les différentes pratiques culturelles et artistiques sur l’île grâce à une meilleure appropriation de la part des réunionnais.

Culturanoo c’est quoi ? Culturanoo est conçu pour que chacun puisse s’exprimer en toute liberté sur la question culturelle, sur ses pratiques culturelles et artistiques, sur ses représentations autour de la culture, sur ses désirs et ses attentes.



Cette action doit nous permettre une approche pour décrire la façon dont les réunionnais :

pensent et se représentent la culture, la création artistique et le patrimoine,

pratiquent, consomment et s’investissent dans des activités culturelles et/ou artistiques.



En croisant ces deux approches (les représentations et les pratiques culturelles), il s’agit d’alimenter la réflexion sur la préservation de la diversité culturelle, les dynamiques de construction identitaire (individuelles et collectives) et la gouvernance culturelle à La Réunion.



Ce recueil de la parole est organisé et animé en deux phases complémentaires :

I- Une campagne d’enquête :



de février à avril : une campagne d’enquête sur les pratiques culturelles, artistiques et sur les perceptions autour de la culture (questions sur les activités pendant le temps libre, les sorties culturelles, la consommation de produits culturels, les pratiques artistiques …). A partir d’un échantillon de 800 personnes, échantillon représentatif de la population (sexe, âge, répartition géographique), cette enquête a été menée par téléphone, site internet, réseaux sociaux.

II- Des échanges et des débats :

d’avril à juillet :

22 rendez-vous sont donnés sur l’ensemble des communes de l’Ile



de septembre à Octobre : 4 Débats- rencontres

Ces échanges et débats organisés autour de spectacles, d’ateliers artistiques, privilégieront les rencontres avec les artistes, des groupes de citoyens pourront s’exprimer sur leurs perceptions de la culture, sur leurs représentations de la culture réunionnaise .

Voici, à titre d’exemple, quelques questions qui seront débattues : Qu’évoque le mot culture ? Comment voyez-vous la vie culturelle à La Réunion ? A quoi sert la culture ? Quelles sont les valeurs qui sont présentes dans la culture réunionnaise ? Comment voyez-vous l’avenir de la culture réunionnaise ? Quels sont les impacts du numérique sur les pratiques culturelles ? Etc….

III- Une restitution sous forme de Débat :

en octobre

La Réunion, terre de cultures et de métissages, est un modèle de vivre ensemble unique au monde. Fort de ce constat, il s'agit à travers le programme mis en œuvre par la collectivité régionale de valoriser ce singulier équilibre, d'encourager le développement de notre culture et de notre société tout en respectant et préservant nos valeurs et nos traditions. La mandature 2016-2021 a placé la Culture comme axe fort de sa politique de développement pour La Réunion. Le pilier 5 : « La Réunion , Nout' Culture, Nout' Fierté » : Affirmer l'identité, la fierté réunionnaise, décline les éléments du programme en faveur du développement de la culture sur cette période.

