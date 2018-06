Société Culturanoo : Les Etats Généraux de la Culture Réunionnaise [VIDEO-REPORTAGE] Ce samedi 2 juin, c'est à Salazie que ce sont tenus Culturanoo, les Etats Généraux de la Culture Réunionnaise, sur le parvis de la maison Morange. Après deux représentations, d'Ingrid Varon, puis de la compagnie Tét Kabary, un "grand cosé" s'est tenu devant la maison Morange. Une occasion pour échanger sur la culture réunionnaise, son passé, son présent, et son avenir en compagnie de Teddy Moutalica, chargé de la programmation artistique de Culturanoo.

Culturanoo, des Etats Généraux de la Culture



En cette année 2018, la Région Réunion a lancé Culturanoo, des Etats Généraux de la Culture, une large consultation des Réunionnais afin d’échanger sur les grands enjeux de la culture à La Réunion et la place de la culture dans notre projet de société.



Alimenter la réflexion sur la préservation de la diversité culturelle



Cette démarche de la Région Réunion s’inscrit dans la volonté du respect des droits culturels des citoyens, droit consacré par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Le but de ces Etats Généraux est de décrire la façon dont les Réunionnais pensent et se représentent la culture, la création artistique et le patrimoine, mais aussi pratiquent, consomment et s’investissent dans des activités culturelles et/ou artistiques.



Le croisement de ces deux approches (les représentations et les pratiques culturelles), permettra d’alimenter la réflexion sur la préservation de la diversité culturelle, les dynamiques de construction identitaire (individuelles et collectives) et la gouvernance culturelle à La Réunion.



De septembre à octobre, quatre grands débats à Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Benoît et Saint-Paul



Ce recueil de la parole est organisé et animé en deux phases complémentaires, une campagne d'enquêtes qui s'est tenue de février à avril, consistant en des questions sur les pratiques culturelles et leur perception par les Réunionnais, menée auprès d'un échantillon de 800 personnes, par téléphone, site internet et par les réseaux sociaux.



La seconde phase a lieu actuellement, d'avril à juillet, et consiste en des rencontres avec la population de 20 communes, puis, de septembre à octobre, en quatre grands débats à Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Benoît et Saint-Paul.



Pour tout savoir sur Culturanoo, rendez-vous sur En cette année 2018, la Région Réunion a lancé Culturanoo, des Etats Généraux de la Culture, une large consultation des Réunionnais afin d’échanger sur les grands enjeux de la culture à La Réunion et la place de la culture dans notre projet de société.Cette démarche de la Région Réunion s’inscrit dans la volonté du respect des droits culturels des citoyens, droit consacré par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Le but de ces Etats Généraux est de décrire la façon dont les Réunionnais pensent et se représentent la culture, la création artistique et le patrimoine, mais aussi pratiquent, consomment et s’investissent dans des activités culturelles et/ou artistiques.Le croisement de ces deux approches (les représentations et les pratiques culturelles), permettra d’alimenter la réflexion sur la préservation de la diversité culturelle, les dynamiques de construction identitaire (individuelles et collectives) et la gouvernance culturelle à La Réunion.Ce recueil de la parole est organisé et animé en deux phases complémentaires, une campagne d'enquêtes qui s'est tenue de février à avril, consistant en des questions sur les pratiques culturelles et leur perception par les Réunionnais, menée auprès d'un échantillon de 800 personnes, par téléphone, site internet et par les réseaux sociaux.La seconde phase a lieu actuellement, d'avril à juillet, et consiste en des rencontres avec la population de 20 communes, puis, de septembre à octobre, en quatre grands débats à Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Benoît et Saint-Paul.Pour tout savoir sur Culturanoo, rendez-vous sur www.regionreunion.com

N.P Lu 810 fois



Dans la même rubrique : < > Vers une gestion plus efficace des déchets agricoles non-organiques Sinimalé présente le projet d'Ecocité à Sébastien Lecornu