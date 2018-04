A la Une . Culturanoo : La Région vous donne la parole La Région lance Culturanoo, les états généraux de la culture. Ces prochains mois seront rythmés par un large tour de table permettant de définir les perceptions des Réunionnais vis-à-vis de leur culture, mais aussi la façon dont ils la pratiquent et la consomment.

Le président de Région et la conseillère régionale aux affaires culturelles ont lancé ce samedi au Conservatoire à Rayonnement Régional de l’Ouest, les rencontres des états généraux de la Culture. Avec "Culturanoo", la collectivité donne la parole aux Réunionnais sur cette thématique, "axe fort de la mandature 2016-2021", comme l’ont rappelé Didier Robert et Aline Murin-Hoarau.



Jusqu’au mois de juillet, 22 rencontres réparties sur 20 communes feront vivre les échanges où l'avis des citoyens et des acteurs culturels est attendu. De septembre à octobre, 4 autres grands débats seront organisés à Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Benoît et Saint-Paul. Ils seront autant ouverts au grand public qu’aux professionnels et acteurs culturels. Les citoyens pourront s’exprimer sur leurs perceptions de la culture réunionnaise, mais aussi sur leurs attentes.



"A quoi sert la culture ? Quelles sont les valeurs qui sont présentes dans la culture réunionnaise ? Comment voyez-vous l’avenir de la culture réunionnaise ? Quels sont les impacts du numérique sur les pratiques culturelles ?" sont autant de questions qui pourront être débattues, et quelles que soient les disciplines : théâtre, musique, cirque, danse, arts visuels, littérature, conte ou encore cinéma.



Ces débats succèdent à une campagne d’enquête qui a déjà eu lieu de février à avril. Le type de questions posées aux personnes interrogées tournaient, par exemple, autour des activités pendant leur temps libre, leurs sorties culturelles, leur consommation de produits culturels ou encore leurs pratiques artistiques. A partir d’un échantillon de 800 personnes - échantillon représentatif de la population (sexe, âge, répartition géographique) - cette enquête a été menée par téléphone, site internet et réseaux sociaux.



Ces deux approches, de février à avril avec l’enquête, puis d’avril à juillet avec les débats, permettront "d’alimenter la réflexion sur la préservation de la diversité culturelle, les dynamiques de construction identitaire (individuelles et collectives) et la gouvernance culturelle à La Réunion", envisage la Région.



Toutes les observations recueillies et toutes les propositions formulées au cours de ces multiples rendez-vous irrigueront un débat final qui se tiendra en octobre. Y seront restitués les résultats de l’enquête et les conclusions de la vingtaine de débats. Une aide précieuse dans l’optique d’une meilleure aide à la décision politique.





