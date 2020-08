Société Culte pendant la crise Covid : Ericka Bareigts écrit au président du groupe de dialogue inter-religieux

Alors que l'épidémie de Covid-19 s'intensifie à La Réunion, et plus spécifiquement à Saint-Denis, Ericka Bareigts adresse un courrier à Idriss Issop-Banian, président du Groupe de dialogue inter-religieux de La Réunion. La maire souhaite que la plus grande vigilance soit observée par les fidèles lors des célébrations du mois sacré de Moharram et de la commémoration de I’Achoura. Voici le courrier qu'elle a adressé : Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 25 Août 2020 à 08:51 | Lu 467 fois

Monsieur le Président,



La Ville de Saint-Denis en particulier et l’ensemble de la Réunion plus généralement font face à une situation épidémiologique très préoccupante.



En tant que Maire de la ville, j’ai dû prendre un certain nombre de mesures fortes pour contribuer à la lutte contre la propagation-du virus.



Je sais que l’ensemble des religions qui composent le groupement inter-religieux est très engagée dans la prévention auprès de ses fidèles en rappelant l’utilité des gestes barrières. Se protéger c’est protéger sa famille et les autres. C’est faire preuve d’empathie et de foi chrétienne.



La fraternité est une valeur partagée par la République et les religions. Cette fraternité met en avant notre interdépendance et notre devoir de solidarité les uns envers les autres mais également notre vulnérabilité partagée.



Mon message s’adresse à l’ensemble des Réunionnaise et des Réunionnais, et plus particulièrement aux jeunes, qui, du fait de leur bonne santé ne réalisent pas toujours qu’ils peuvent attraper et transmettre le virus. Il s’adresse aussi aux familles à qui je demande de limiter fortement les rassemblements.



Il est important que chacun prenne conscience que ces efforts permettront de sauver des vies.



Plus que jamais, chacun de nous doit appliquer rigoureusement les gestes barrières.

- Porter le masque en présence d’autres personnes et surtout des personnes âgées et fragiles.

- Limiter les rassemblements de plus de 10 personnes, pique-nique et fêtes familiales.

- Ne plus se saluer en s’embrassant ou en se serrant les mains.

- Respecter la distanciation physique d’au moins 1 mètre.

- Se laver régulièrement les mains avec du savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

- Voir son médecin en cas de symptômes grippaux et s’isoler le temps de guérir.

- Se faire dépister en cas de doute et de contact avéré avec un malade de la COVID-19



Ces précautions si nous les respectons tous, permettront de protéger nos proches, mais également d’éviter autant que possible une nouvelle phase de confinement.



Monsieur le Président, je vous remercie des dispositions que chacun de vos membres prendra dans vos différents lieux de culte ainsi que lors des célébrations du mois sacré de Moharram et de la commémoration de I’ Achoura.



En sachant compter sur votre engagement face à cette situation particulière, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleures salutations.



Ericka Bareigts

Maire de Saint-Denis





Publicité Publicité