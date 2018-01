Communiqué Cuisine centrale de St-Benoit: Un préavis de grève expédié au gérant du Régal des Iles La CGTR Commerce et Services réagit au jugement rendu par le tribunal dans l'affaire opposant la SARL Régal des Iles aux salariés grévistes de la cuisine centrale. Voici le communiqué du syndicat, qui annonce qu'un préavis de grève illimité, avec prise d’effet le 23 janvier 2018, a été expédié au gérant :

Après le délibéré du tribunal, faisant suite à l’assignation des salariés grévistes par la SARL REGAL DES ILES, la Fédération CGTR Commerce et Services ne peux que constater que le tribunal n’a fait que statuer sur les points litigieux présentés par le gérant de la société REGAL DES ILES.



Tous les coups bas portés par M. MOUTOUSSAMY, le gérant, a été évincé par le tribunal.



La CGTR Commerce et Services ne peux que regretter une telle décision de la part du tribunal, qui dans cette affaire n’a vu que les intérêts de M. MOUTOUSSAMY.



La CGTR Commerce et Services ne commentera pas plus cette décision du tribunal.



Un préavis de grève illimité, avec prise d’effet le 23 janvier 2018, a immédiatement a été expédié au gérant de REGAL DES ILES.



La CGTR Commerce et Services appelle tous ses délégués, adhérents et militants à rejoindre, le 23 janvier, les salariés de la cuisine centrale de Saint Benoit pour une mobilisation de grande ampleur.



Face à un patron qui n’hésite pas à faire appel à des gros bras pour stopper la mobilisation des grévistes, face à un patron qui déclare qu’il ne respectera pas les acquis des salariés, face à un patron qui utilise tout un réseau plus que douteux pour essayer de trouver une sortie à ce conflit, face à un patron qui ne connait pour dialogue social que les insultes à l’encontre de ses salariés, la CGTR



Commerce et Services soutiendra les salariés de la cuisine centrale de saint Benoit et nous condamnons tous les actes odieux de ce patron.



M. MOUTOUSSAMY se revendique comme un patron « Réunionnais » modèle, pour avoir assisté, personnellement, plusieurs salariés de la cuisine centrale de la Mare, SA cuisine, je me pose des questions et j’affirme que les salariés de saint Benoit ont raison de s’inquiéter.



Georges CARO

Georges CARO

Secrétaire Général





