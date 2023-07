A la Une .. Cueillette de goyaviers et ateliers artistiques pour les marmailles de 1000 Sourires

Une trentaine de petits Saint-paulois, parrainés par l'Association 1000 Sourires, ont entamé leurs vacances scolaires par une journée inoubliable à la Plaine des Palmistes. Au programme, une cueillette de goyaviers au Verger Allamèle et des ateliers artistiques au Domaine des Tourelles. Par NP - Publié le Samedi 15 Juillet 2023 à 05:55

L'association a réservé une belle surprise aux enfants en les emmenant dans un magnifique verger, situé au pied des montagnes, pour leur toute première cueillette de goyaviers. Accompagnés par la famille Allamèle, ils ont rempli leurs seaux de ces fruits emblématiques de l'hiver austral. Pour la plupart des marmailles, cette initiative "Vacances" organisée par l'association était une expérience unique, car ils n'avaient jamais eu l'occasion de visiter la Plaine des Palmistes auparavant.



Ibrahim Ingar, président de l'Association 1000 Sourires, a souligné : "Nous souhaitions offrir aux enfants une activité typique de l'hiver austral, qui peut sembler banale pour beaucoup de Réunionnais, mais qui était une grande première pour ces marmailles issus de milieux modestes, qui n’ont pas souvent l'occasion de quitter leur commune. C'était une opportunité parfaite pour eux de profiter de la nature et d'en apprendre davantage sur leur île."



Des ateliers créatifs pour les artistes en herbe



Après cette matinée gourmande, les enfants ont été conduits vers le Domaine des Tourelles, un lieu chargé d'histoire doté d'un espace dédié aux métiers d'art. Ils ont été chaleureusement accueillis dans les ateliers du domaine, où leur créativité a pu s'épanouir librement.



Les enfants ont été répartis en deux groupes pour participer à des ateliers artistiques captivants. Sous la direction de Benjamin Carcany, ils ont découvert l'art du "Bonkei", une technique de création de mini-jardins japonais utilisant du ciment, du sable et de la mousse. Les enfants ont donné libre cours à leur imagination en façonnant des paysages miniatures uniques.



Accompagnés d'Audrey Elisabeth, responsable animation, ils ont été initiés à l'art de la peinture sur tissus, donnant vie à des dessins représentant les symboles de La Réunion tels que le volcan, l'endormi, la case créole et les goyaviers. Chaque enfant a pu exprimer sa propre vision artistique en choisissant les couleurs qui l'inspiraient le plus.



À la fin de cette journée, les enfants étaient enchantés de repartir avec leurs œuvres, leurs seaux remplis de goyaviers et des souvenirs inoubliables. "J'ai des cadeaux pour toute la famille", se réjouit Kenza.



"L'Association 1000 Sourires est heureuse de leur offrir ces moments inoubliables pour débuter leurs vacances scolaires", a conclu Ibrahim Ingar.