A la Une .. Cuba : Au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés dans un hôtel de La Havane

Une puissante explosion, due très probablement à une fuite de gaz, a détruit ce vendredi un établissement hôtelier de La Havane (Cuba), l'hôtel de luxe Saratoga, classé 5 étoiles. Selon le dernier bilan des autorités cubaines, il y aurait au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés. Par NP - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 10:37

L'hôtel, emblématique du centre de La Havane avec sa façade verte et qui était fermé depuis deux ans aux touristes, était en travaux.



Lors de l'explosion, survenue à 11h locales, des ouvriers ainsi que des employés de l'hôtel se trouvaient à l'intérieur pour finaliser sa réouverture, prévue le 10 mai prochain. Les quatre premiers étages ont été soufflés.

Sur Twitter, la présidence cubaine a confirmé que "les premières constatations indiquent que l'explosion a été provoquée par une fuite de gaz". En effet, selon les premiers éléments de l'enquête, une bonbonne de gaz liquide était en cours de remplacement quand un cuisinier s'était aperçu d'une fissure dans le tuyau.



Arrivé sur place peu après, le président cubain Miguel Diaz-Canel a reconnu que ce drame n'était du "ni à une bombe, ni à un attentat, c'est un regrettable accident".