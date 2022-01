A la Une . Crues : La rivière Saint-Jean en vigilance orange, cinq autre rivières en vigilance jaune

La rivière Saint-Jean est en vigilance crues orange (risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes). Cinq autres rivières du Nord et de l'Est sont en vigilance jaune (risque de crue génératrice de débordements) : la rivière Saint-Denis, la rivière des Pluies, la rivière Sainte Suzanne, la rivière des Roches et la rivière des Marsouins. Par N.P - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 07:54

Le communiqué de la préfecture :





Alerte crues importantes - Vigilance niveau orange 15 janvier 2022 à 6h34



Un bulletin de vigilance crues de niveau Orange : risque de crues importantes a été émis par la cellule de veille hydrologique (CVH), sur les bassins suivants :

Rivière Saint Jean.



Ce niveau de vigilance indique un risque de crues génératrices de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.



Dans ces conditions, le préfet de La Réunion a mis en alerte les services de secours et les communes concernées.



CONSIGNES INDIVIDUELLES AUX POPULATIONS

(Consignes Orange ou Rouge du Bulletin de Vigilance) Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation en écoutant les informations diffusées dans les médias par les autorités.

Mettez-vous à l'abri. Limitez tout déplacement sauf si absolument nécessaire et conformez-vous à la signalisation routière et respectez en particulier, les déviations mises en place.

Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue ou qui peuvent l’'être soudainement, ainsi que les radiers submergés.

Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches.

Dans les zones inondables, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations. Veillez à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareils électriques, etc.)

Faites attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48 h après l’arrêt des pluies.

Dans tous les cas, si la situation de votre domicile l’exige (zone inondable, bordure de ravine…), préparez-vous à l’évacuation éventuelle de celui-ci.

Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à leurs conseils. 15 janvier 2022 à 6h34Un bulletin de vigilance crues de niveau Orange : risque de crues importantes a été émis par la cellule de veille hydrologique (CVH), sur les bassins suivants :Rivière Saint Jean.Ce niveau de vigilance indique un risque de crues génératrices de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.Dans ces conditions, le préfet de La Réunion a mis en alerte les services de secours et les communes concernées.(Consignes Orange ou Rouge du Bulletin de Vigilance)