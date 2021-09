A la Une . Crue de la ravine Vincendo : "On a cru qu'on n'allait pas s'en sortir"

Une telle crue de la ravine Vincendo n'a jamais été vue de mémoire d'habitants du quartier. Samedi, la ravine a gonflé jusqu’à envahir les maisons et créer un drame. Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 17:46





Dans un des trois logements d'une résidence, l’eau est montée jusqu’à 1m60 alors que fort heureusement, aucun locataire ne s’y trouvait. Mais dans les logements du bas, Hélène et Grégory ont "eu peur de ne pas s’en sortir". Ces locataires ont vu "l’eau arriver en quelques minutes". Le réseau téléphonique surchargé, ils n’ont pu contacter les secours.



Coincés dans leur logement au milieu du torrent, ils ne sont parvenus à quitter leur prison que lorsque le mur d'une clôture a cédé. Profitant de la baisse des eaux, ils se sont réfugiés chez des voisins.



"La puissance de l’eau a même déplacé le camion", n’en revient toujours pas Hélène. "A 61 ans, je n’ai jamais vu ça", raconte celle qui est née à Vincendo et qui ne s’était jamais inquiétée jusque-là de voir la ravine en crue. La propriétaire, qui a obtenu un permis de construire en 2004, est également sous le choc.



Ce lundi, l’émotion est donc encore palpable dans le quartier. Les sinistrés continuent d’éponger et de nettoyer les traces du passage de la ravine dans un élan de solidarité. Mais le traumatisme est toujours présent alors que samedi, un homme qui avait construit une cabane de fortune au-dessus du lit de la ravine a été emporté par les flots. Sortie de son lit, la ravine s'est même frayée un passage sur la RN2, emportant des voitures et inondant des maisons dans la cité en face de l'église de Vincendo.



Le préfet Jacques Billant, le sous-préfet d’arrondissement de Saint-Pierre Lucien Giudicelli, le président du département Cyrille Melchior et le maire Patrick Lebreton sont venus ce lundi constater les dégâts et recueillir des éléments pour constituer le dossier de catastrophe naturelle.



