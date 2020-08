A la Une ... Crowdaa, la plateforme réunionnaise qui séduit l’Amérique

Vigile Hoareau est lauréat le concours "Enrich in the USA Ecosystems Showcase". Sa plateforme Crowdaa, qui permet à une collectivité de produire une application, a remporté le concours européen de Pitch. Sa start-up a donc été sélectionnée pour faire partie de l’écosystème "Smart City" dans la région d’Atlanta. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 11:43 | Lu 1029 fois





Crowdaa est une plateforme qui permet à une collectivité de produire une application selon ses besoins. Les nombreuses fonctionnalités de l’application ont séduit le jury, ainsi qu’un nombre croissant de clients. "Notre solution "zéro-code" est aujourd'hui utilisée par plus d'une dizaine d'organisations, de collectifs citoyens, de mairies, d'associations pour interagir plus efficacement au sein des communautés", annonce l’entrepreneur sur sa page Facebook.



Conscient du potentiel de son produit, Vigile Hoareau espère pouvoir évoluer au pays de l’Oncle Sam, royaume des nouvelles technologies. Il a d’ailleurs postulé pour intégrer un incubateur là-bas afin d’améliorer sa plateforme et lancer le développement marketing.



Gaëtan Dumuids