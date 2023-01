Croupette s’installe dans le nord de Madagascar

Le communiqué :



Croupette a déjoué nos pronostics. Elle semble choisir Madagascar comme destination, au lieu des Seychelles comme elle nous l’avait laissé croire initialement. À moins que ce ne soit qu’une halte pour reprendre des forces.



Mais le nord de Madagascar est bien connu pour héberger une population importante de tortues imbriquées. Plusieurs d’entre elles avaient été équipées de balises Argos dans le cadre du programme Interreg TIMOI porté par l’association CEDTM, il y a un peu plus de 1 an maintenant.



Elles y sont cependant et malheureusement encore l’objet de braconnage régulier. Dans tous les cas, tant que la balise de Croupette émet, nous pourrons continuer à voyager avec elle.