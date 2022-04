La grande Une Croix-Rouge de Saint-Pierre : Accusés de s’être servis dans les denrées, des bénévoles portent plainte

Pour certains, cela faisait 20 ans qu’ils œuvraient pour l’association. Mais début mars dernier, ils ont été suspendus. La délégation territoriale de la Croix-Rouge française ne va pas jusqu’à les accuser de vol, mais leur reproche "la disparition dans les réserves et l’utilisation à titre personnel de biens destinés aux bénéficiaires". Pour ces bénévoles, ils n’ont fait que récupérer des denrées qui allait être jetées. Meurtris dans leur engagement, quatre d’entre eux ont décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et de révéler de nombreux manquements au sein de l'association. Par Prisca Bigot - Publié le Mercredi 13 Avril 2022 à 15:21

Le courrier qui est arrivé aux mains des bénévoles de cette équipe "aide alimentaire" a été ressenti comme un coup de poignard dans le dos. Pour la plupart retraités, ils avaient choisi de donner de leur temps pour les autres, en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. Le bureau de la délégation locale, réuni le 4 mars dernier, reproche des dysfonctionnements précédents mais aussi "la disparition dans les réserves et l’utilisation à titre personnel de biens destinés aux bénéficiaires".



Le président de la Délégation mentionne plus particulièrement l’épisode du 2 mars 2022, jour de la ramasse. La ramasse des produits alimentaires, ce sont ces denrées invendables retirées des rayons mais encore consommables pour être distribuées par des associations aux plus démunis. Une mesure rendue obligatoire par la loi Garot depuis le 11 février 2016 pour les supermarchés de plus de 400 m2, s’ils sont sollicités par des associations. Pour garantir le respect des règles de sécurité alimentaire, la chaine du froid doit évidemment être respectée et les associations ne doivent pas donner des produits dont la date limite de consommation est dépassée (DLC). La réglementation exige également que les produits donnés soient stockés dans un lieu adapté. "Ça, c’est dans l’idéal", témoigne Valérie, ancienne responsable de l’antenne de Saint-Pierre.



"Le mercredi 2 mars en question, il y a eu beaucoup de monde. Il ne nous restait plus beaucoup de colis. Le jeudi suivant, jour de la ramasse, nous avons donné le reste de colis, et quand la ramasse est arrivée, nous avons donné les produits des grandes surfaces. Le vendredi, nous avons dû rester fermés. Le local était envahi de fourmis avec l’humidité et la chaleur. Le trésorier était là", se remémore parfaitement l’équipe.



Viennoiseries et fruits abimés pour les poules



Les denrées sont en effet entreposées dans une pièce d’environ 10m2 de l’antenne de Saint-Pierre située à Basse Terre. L'antenne ne dispose pas de chambre froide. "Nous avons donc passé la matinée à nettoyer".



Les denrées restantes, des viennoiseries et quelques caissettes de fruits abimés, ont été mises dans des sacs poubelles et partagés entre les bénévoles de l’équipe "aide alimentaire" mais aussi de l’équipe "vesti’boutique", assure Valérie. La scène aurait d’ailleurs été filmée par la femme du président. Pour l’équipe "aide alimentaire", c’est l’incompréhension. "On ne pouvait plus donner ces denrées aux bénéficiaires, elles dataient de la veille. Nous les avons données à deux bénévoles de l’équipe qui ont des poules", s’exaspère un bénévole à la retraite engagé à la Croix-Rouge depuis 2020. Ces bénévoles ont-ils manqué à leur devoir en se partageant les denrées qui allaient finir à la poubelle ?

La sanction est intervenue dès le lundi pour le bureau de la délégation territoriale. L’ensemble de l’équipe "aide alimentaire" a été suspendue pour trois mois, pour cette "appropriation personnelle par les bénévoles intolérable", mentionne le courrier distribué en mains propres.



Confiance rompue et sanction hâtive



Même traitement pour Roger, qui avait reçu lors de la visite du président de la structure, Philippe Da Costa, en février dernier, "la Croix d’argent" en récompense de son engagement au sein de l’association. Il y a 20 ans, ce chauffeur routier avait mis ses compétences au service de l’association, d’abord dans la maraude. Une fois retraité, il s’était engagé pleinement dans la Croix-Rouge pour devenir le référent de l’aide alimentaire à Saint-Pierre.



Lui aussi a été suspendu, et pendant cette période, ne pourra plus aller dans les locaux de l’antenne, ni participer à aucune activité de bénévolat au sein de la Croix-Rouge de La Réunion. "Vous remettrez à M. B., membre de délégation, toutes les clés des locaux de l’antenne éventuellement à votre possession. Pour l’instant, nous n’avons plus confiance en vous, en votre volonté de respecter les valeurs de la Croix-Rouge, en votre honnêteté. À l’issue de cette période, la situation sera réexaminée", fustige le président de la délégation territoriale Georges Faubourg.



Valérie, la responsable de l’antenne, n’a pas été informée et encore moins conviée à ce "conseil de discipline". Il faut dire que Roger est son père. "C’est le président qui est venu me chercher il y a plus d'un an et en agissant ainsi, la direction a manqué de considération" , pointe Valérie. La militante associative a surtout été choquée par la gestion de la situation. Outre le fait que le bureau de la délégation ne l’ait pas consultée sur les faits reprochés en tant que responsable, "les bénévoles incriminés n’ont pas eu la possibilité de s’expliquer. La sanction a été prise à la hâte et de manière arbitraire", s’étonne la militante.



Pourtant, ce n’est pas la première fois que les bénévoles se partagent les restes de la ramasse qui ne peut de toute façon être distribuée aux bénéficiaires que le jour de livraison. D’autant qu’un an auparavant, la responsable s’était entendue avec le président pour donner leur accord. "Si ce n’était pas à faire, pourquoi le trésorier et la femme du président n’ont pas directement interpellé les bénévoles au lieu de les filmer", interroge-t-elle, remontée par le climat "de suspicion permanente" qui règne au sein de l’association. "Le courrier remis aux bénévoles stipule que cela faisait plusieurs fois que ces bénévoles avaient été mis en garde pour des faits semblables. Chose qui est complètement fausse. En tout cas, ni moi, responsable de l'antenne à ce moment-là, ni le référent de l'aide alimentaire, n'avons été mis au courant de ces mises en garde", s’insurge-t-elle encore.



Des jouets vendus à des brocanteurs ?



Autre point qu'elle soulève : "Pourquoi sanctionner les bénévoles de l'aide alimentaire et pas ceux de la vesti-boutique ? Eux aussi ont bénéficié de la ramasse". La responsable de l’antenne avait déjà rencontré des difficultés avec l’autre équipe qui s’occupe de la partie textile et accessoires. Dans le cadre de l’organisation d’un arbre de Noël, une collecte de jouets, assurée par les enfants d’une église, avait été lancée en fin d'année 2021. "Les bénévoles m’ont appelée pour me dire que des brocanteurs venaient acheter les jouets alors que j’avais bien spécifié qu’ils n’étaient pas à vendre. C'est sûr que vendre plutôt que donner ça fait plus d'argent dans les caisses ", fulmine encore Valérie. Malgré son signalement, aucune sanction n’avait été prise, s’étonne-t-elle.



Questionné, le président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge française, Georges Faubourg, voit en la vente des jouets destinés à l'arbre de Noël "un manque d'attention et d'écoute de la part de bénévoles. Cette affaire a été montée en épingle", tente-t-il de relativiser.



Sur la suspension de bénévoles, Georges Faubourg indique que l'association travaille à proposer des produits de la meilleure qualité possible. "On ne peut pas donner des marchandises périmées aux gens, c'est indigne et dans le cadre de la lutte anti-gaspillage, cela n'a pas de sens" , avoue-t-il a contrario de la sanction qu'il a pourtant prise. "Gérer l'humain, c'est compliqué", a-t-il conscience, reconnaissant ainsi un turn-over important au sein des équipes. "Il y a un équilibre à trouver entre engagement et intégrité".



Plaintes et enquête interne



Touchés dans leur engagement bénévole et dans leur dignité, quatre bénévoles de l’équipe dont Roger le référent alimentaire ont décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse devant le procureur de la république de Saint-Pierre. Valérie a également saisi le pôle Vie Statutaire et Médiation de la Croix-Rouge au niveau national. Une enquête interne est en cours. "La Croix-Rouge Réunion fonctionne comme une entreprise qui manque de considération pour ses bénévoles. Ce sont des humains et non des pions", dénonce-t-elle.



Depuis cet épisode, Valérie a préféré quitter la structure. L’ancienne responsable de l’antenne de la Croix-Rouge de Saint-Pierre rappelle que beaucoup de bénévoles sont eux-mêmes dans des situations précaires, "certains sont SDF ou au même niveau que les bénéficiaires. Les sanctionner pour avoir lutté contre le gaspillage est vraiment honteux. Où sont les valeurs d’humanité que prône la Croix-Rouge ?", n’en démord-elle pas. En remerciements de leur engagement, ils n’ont eu que mépris, résume-t-elle.



