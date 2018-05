Croisiériste décédé à La Réunion: Le rapatriement de John est assuré

Les démarches administratives se règlent petit à petit pour la famille anglaise endeuillée et qui vit un véritable calvaire à La réunion.



La femme et la fille de John, ce croisiériste décédé à l’hôpital de Saint-Pierre fin avril, a pu avoir des renseignements satisfaisants hier auprès d’une société de pompes funèbres du sud. Le corps de leur mari et père pourra être transféré vers l’île Maurice, avant un rapatriement vers l’aéroport international d'Heathrow de Londres. Le coût de ce rapatriement de corps avoisine les 20.000 euros.



Rappelons que cette famille anglaise originaire de la ville de Leeds effectuait une croisière dans l'océan Indien lorsque John, 76 ans, a été pris d'un malaise cardiaque le 17 avril. Mais ce n'est que le 21 qu'il sera pris en charge médicalement, à terre.



L’aide de l’Ambassade anglaise est également garantie, selon Richard Thom, un anglophone installé à La Réunion depuis des années, et qui vient en aide aux proches, pour la traduction évidemment, mais aussi pour les démarches administratives dans un pays que la femme et la fille du défunt ne connaissent pas.



Reste à déterminer si la contribution financière des Réunionnais, un temps envisagée le week end dernier, devra être engagée avec la création d'une cagnotte. De nombreux réunionnais se sont en tout cas montrés prêts à y participer, touchés par le deuil vécu par cette famille en détresse, loin de chez elle.



Beng et sa fille Dominique ont parallèlement engagé les services d’un avocat dans leur pays pour éventuellement poursuivre la compagnie de croisières.