Croisières: Le Boudicca à La Réunion ce mercredi

Le Boudicca est arrivé à La Réunion ce mercredi matin, pour une escale d'une journée. Le navire de la compagnie norvégienne Fred Olsen Cruises transporte 880 passagers de nationalité anglaise, et 329 membres de l'équipage.



Six intervenants de la Fédération Réunionnais de Tourisme accueillent les passagers souhaitant découvrir l'île. Trois artisans proposent divers produits locaux.



Un bus de 55 places et un transport pour personnes à mobilité réduites sont mis à disposition, en plus des taxis et location de voiture.



Le navire long 205 mètres repartira dès ce soir, à 18 heures, direction les Seychelles.