Croire et oser abandonne la piste des Régionales

Le parti "Croire et oser" n'ira pas aux Régionales. Ses membres veulent se concentrer sur des objectifs atteignables dans le cadre de l'élection de proximité que constituera les départementales. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 14:01 | Lu 204 fois





Cette élection de proximité leur permet d'envisager quelques succès sur certains cantons où le jeune parti est ancré durablement, surtout dans le secteur nord-Est de l'île.



"Compte tenu du calendrier électoral 2021, le Parti Croire & Oser assoit son ancrage dans le nord-est de l’île et structure son équipe autour des potentiels candidats aux élections départementales. Dans l’optique de mener une campagne de qualité, l’équipe favorise une échéance à la portée du Parti, et confirme que Croire & Oser ne présentera pas de liste aux Régionales. Concomitamment, les cadres font bloc quant aux connexions possibles : le Parti ne porte aucun soutien à une liste ou un colistier quelconque", annonce de façon limpide le parti. Voilà qui a le mérite d'être clair à quatre mois du renouvellement des deux grandes collectivités



SUR LE SUJET :

