Croire & Oser fait part de ses interrogations suite à la création d'un comité de soutien à Macron à Ste-Suzanne :

Le communiqué :



« Tous les grands événements et personnages de l’histoire du monde se produisent pour ainsi dire deux fois… La première fois comme une grande tragédie, la seconde fois comme une farce sordide…” On pourrait croire que cette parole serait issue de notre époque : 2022, mois de février, ville de Sainte Suzanne. Pourtant... Et pourtant, la citation est du Dix Huit Brumaire, du penseur communiste Karl MARX.



Karl MARX, penseur politique, théoricien de la doctrine communiste, du XIXe siècle, s’il était enterré au cimetière de Bel Air (Sainte Suzanne), dernière commune comportant un Maire dit “communiste” de la Réunion, se serait retourné deux fois dans sa tombe exiguë. Pourquoi, nous demanderait-on ? Simplement pour voir par DEUX FOIS la trahison idéologique de ce Maire dit “communiste”, s’acoquinant avec une majorité présidentielle ultra-libérale (LREM), officiant à coup de lois d’état d’urgence (sanitaire), depuis 2020, réprimant de plus en plus nos libertés fondamentales.



Aux élections municipales de 2020, notre formation politique le PCO n’a eu de cesse de dénoncer cette alliance contre-nature -une campagne durant- celle du Maire dit “communiste” et la représentante du mouvement ultra-libéral du gouvernement actuel LREM (Ramata TOURE). Nous n’avons eu de cesse d’interpeler la population, notamment des anciens militants communistes de Sainte Suzanne, en leur rappelant à la mémoire de leur combat, ayant de la peine, et étant solidaires de cette tragédie, devenue farce : brader les valeurs communistes prolétaires, ouvrières d’antan aux tenanciers de la finance! 2020 : la tragédie,

6/02/2022 : la farce sordide, que nous avons apprise via un article d’un média numérique. Cette même représentante de LREM a lancé son comité de soutien, toujours à Sainte Suzanne, en dé-respectant la mémoire du “Rwa des Trois Frères” (lo Rwa Kaf), avec la bénédiction du Maire dit “communiste”, qui est censé soutenir le candidat du Parti Communiste Français - Fabien ROUSSEL! A quel jeu le Maire-Président de la CINOR joue-t-il, à deux mois des présidentielles ? Nous élus du Groupe d’opposition “Lespri lé ankor la” de Ste Suzanne, nous interrogeons grandement.



Notre dernière pensée, nos dernières interrogations :

- qu’en pense le comité central du PCR d’une telle trahison, même par tolérance ? Le PCR en délitement, aurait-il besoin des bonnes grâces de Paris, pour le compte personnel de son seul Maire népotique dit « communiste », et de sa fille ?

- quel respect pour la mémoire de combat des zarboutan communistes de Ste Suzanne, nos Gramouns qui se sont battus pour l’usine de Quartier Français, contre la fraude électorale, pour la dignité des petits planteurs ?

- qu’en pensent les élus de la majorité municipale communiste de Ste Suzanne ? Cautionneront ils tacitement cette nouvelle trahison, cette farce sordide ? Ou s’insurgeront ils ?

- qu’attendent les conseillers départementaux de Sainte Suzanne/Cambuston (René 2 SOTACA, Julie AROUBANI) pour dénoncer une telle trahison ? Sont-ils conscients que l’installation d’une telle organisation dans notre commune signifie : « l’humain sous la répression », «l’humain face à la cherté de la vie », « l’humain sous état d’urgence sanitaire permanent » ?



Les mêmes qui dénonçaient hier seront ils silencieux ? Dès lors, leur silence fera d’eux des complices de fait. Pour la mémoire des combats passés sur la terre de Zélindor, du Rwa, de Lucet Langenier : “Combattants de Ste Suzanne, unissez-vous... Contre l’OPA de votre Mémoire, bientôt En Marche.”



« Lespri lé ankor la »

Komité des Elus du PCO -

Délégué du Komité

Olivier DUGAIN