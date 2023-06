A la Une . Critérium du Dauphiné : Donavan Grondin va-t-il conserver son maillot à pois ?

Le Réunionnais Donavan Grondin est toujours en tête du classement du meilleur grimpeur sur le Critérium du Dauphiné. Après une journée très difficile mardi et un contre-la-montre sans impact sur son maillot à pois mercredi, la journée de jeudi pourrait être décisive alors que les coureurs entament la deuxième moitié de la course. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 8 Juin 2023 à 07:59

Les Réunionnais fans de cyclisme suivent depuis dimanche les exploits de Donavan Grondin. Le coureur de la Team Arkea-Samsic s'est emparé de la tête du classement des grimpeurs dès la première étape du Critérium du Dauphiné.



Donavan Grondin a souhaité capitaliser dès le lendemain et s'est élancé dans une échappée sur l'étape accidentée du lundi. Il a alors agrandi son avance dans le classement des meilleurs grimpeurs. Mais le Réunionnais a complètement explosé en fin de parcours et a sacrifié sa position au général. Il a terminé dernier avec près de 10 minutes de retard sur l'avant-dernier.



Le membre de la Team Arkea-Samsic est resté au chaud lors de la troisième étape ce mercredi. Il n'a donc inscrit aucun point supplémentaire mais a tout de même conservé la tête du classement du meilleur grimpeur. Donavan Grondin n'a pas remis en jeu son maillot à pois mercredi car le peloton a pris part à un contre-la-montre sans col.

Tout peut changer maintenant



Les concurrents du Critérium du Dauphiné entament aujourd'hui la deuxième moitié de la compétition. De nouveaux cols sont à franchir avec une étape du jour déjà accidentée. De nombreux points seront à prendre ce jeudi entre Cormoranche-sur-Saône et Salins-les-Bains avec trois montées classées dont deux de catégorie 3 et un de catégorie 2.



Mais le Réunionnais risque de devoir conserver son énergie pour les journées suivantes qui s'annoncent encore plus dures avec les étapes dites de montagne. Il faudra gravir quatre cols (des catégories 2 et 3) vendredi avant ce qui pourrait être le juge de paix samedi entre la Porte de Savoie et Saint Sorlin.



Le parcours de samedi risque d'être le plus exigeant avec deux cols hors catégorie (classe maximale de difficulté) et une arrivée au terme d'une montée classée en catégorie 1.



Et si Donavan Grondin survit à cette étape avec le maillot à pois toujours sur les épaules, l'ultime journée de compétition ne sera pas de tout repos avec pas moins de six cols à difficulté élevée : des catégories 2 et 1, mais aussi une pente à 8,6% pour le Col du Granier classé hors catégorie.



