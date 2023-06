A la Une . Critérium du Dauphiné : Donavan Grondin meilleur grimpeur mais dernier coureur

Le Réunionnais Donavan Grondin a tout fait pour accroître son avance au classement de meilleur grimpeur du Dauphiné Libéré mais a perdu très gros au classement général. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 09:57





Mais la journée de lundi a été beaucoup plus difficile pour le Réunionnais. Parti à nouveau à l'aventure avec une dizaine de coureurs, Donavan Grondin a franchi les sommets de deux cols en tête pour s'attribuer quatre points supplémentaires et s'installer largement en tête du classement des meilleurs grimpeurs.



Mais durant cette étape dessinée pour les baroudeurs, les grandes écuries ont décidé d'enclencher la vitesse supérieure. Donavan s'est fait rattraper et termine à plus de 20 minutes du vainqueur, le très en vogue Julian Alaphilippe. La Réunionnais a complètement explosé sur cette deuxième étape et termine dernier du peloton avec près de 10 minutes de retard sur son plus proche concurrent.



Le Critérium du Dauphiné avait plutôt bien démarré pour Donavan Grondin . Parti dans une échappée, il a raflé la majorité des points du classement du meilleur grimpeur. Le Réunionnais a dépensé beaucoup d'énergie et a terminé à 10 minutes de la tête de course. Rien de dramatique pour le coureur de la Team Arkea-Samsic qui a pu monter sur le podium pour revêtir le maillot à pois.



