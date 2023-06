A la Une .. Critérium du Dauphiné : Donavan Grondin décroche le maillot à pois

Le cycliste saint-pierrois a réussi à récupérer le premier maillot à pois de la course légendaire du Critérium du Dauphiné, grâce à sa bonne performance lors de la première étape. Il compte pour l'instant trois points dans le classement des grimpeurs. Par NP - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 08:14

À l’issue d’une course de 158 km autour de Chambon-sur-Lac, Donavan Grondin (équipe Arkéa-Samsic), âgé de 22 ans, a réussi l’exploit de décrocher le premier maillot à pois du Critérium. Le cycliste réunionnais est parvenu à suivre l’échappée et ainsi gagner des points. Si c’est finalement Christophe Laporte qui s’impose au sprint dans les derniers mètres, après une étape de suspense.



Alors que le Belge, Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), a mené l’échappée une bonne partie de la course, c’est finalement le Français Christophe Laporte qui remporte l’étape dans les derniers mètres. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) vient décrocher la deuxième place, tandis que Rune Herregodts s’impose sur la troisième marche.