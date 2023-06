A la Une . Critérium du Dauphiné : Donavan Grondin abandonne

Le Réunionnais Donavan Grondin a jeté l'éponge lors de la sixième étape du Critérium du Dauphiné alors que le peloton attaquait les étapes de montagne. Il a mis pied à terre dès la première difficulté de ce vendredi. Le cycliste cède donc son maillot du meilleur grimpeur et s'arrête à trois journées de la fin de la course. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 21:19





