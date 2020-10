Cristiano Ronaldo est positif au Coronavirus

L'un des joueurs de football les plus connus au monde est positif au Coronavirus. Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe nationale du Portugal et attaquant de la Juventus a été contaminé.



Les résultats du test ont été révélés seulement deux jours après le choc entre le Portugal et la France qui s'est terminé par un match nul et vierge.



Cristiano Ronaldo est asymptomatique, précise L'Equipe. Tous ses compatriotes de la sélection nationale sont négatifs au Coronavirus.



Le footballeur a donc été écarté du reste de l'équipe et ne participera pas au match contre la Suède mercredi.