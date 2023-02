Crispations autour du défilé contre la réforme des retraites: Le MPTU dénonce des "exactions"

Le communiqué :



Suite aux incidents relatés par la presse dont ont été victimes des commerçants de Saint Denis, de façon délibérée, dans le défilé du 7 février 2023, sur la réforme des retraites, défilé organisé par une intersyndicale.



De même, suite aux termes du courrier du secrétaire général de la CGTR en date du 6 février 2023, publié dans le JIR du 8 février.



Le « Mouvement Politique Trait d’Union » (MPTU) affirme, sans ambiguïté, son profond attachement au droit de grève et à celui de manifester, tout comme sa défense, sans réserve, de la liberté d’opinion et de celle d’entreprendre.



La banalisation de ces exactions condamnables, affaiblit toujours plus, la cohésion sociale et discrédite l’action syndicale et politique. Cette actualité déplorable ne doit pas se laisser étouffer par le silence assourdissant des politiques qui l’ont soutenue et de l’intersyndicale qui l’a programmée. Il en va de nos responsabilités pleinement assumées.



Le Président,

Michel VERGOZ