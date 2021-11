A la Une . Crise sociale en Guadeloupe : Le couvre-feu prolongé

Les manifestations contre le pass sanitaire, la hausse des salaires et des minima sociaux, ou encore la baisse des prix des carburants et du gaz, se poursuivent en Guadeloupe après plus d’une semaine de grève. Le préfet a annoncé hier prolonger le couvre-feu jusqu’ au samedi 27 novembre. Par NP - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 07:41



Le mouvement de contestation de la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les personnels soignants et les pompiers a commencé le 15 novembre en Guadeloupe, suivi d’un appel à la grève générale pour la hausse des salaires et des minima sociaux et la baisse des prix des carburants et du gaz. Des heurts entre forces de l’ordre et manifestants ont éclaté à plusieurs reprises. Selon des sources policières, pompiers et fonctionnaires de police ont essuyé des tirs de projectiles et à armes réelles. 95 interpellations et une trentaine de procédures judiciaires ont eu lieu depuis le début de la crise en Guadeloupe, a indiqué Sébastien Lecornu.

Par ailleurs, face aux barrages érigés sur le réseaux routiers, l'accueil des élèves dans les écoles reste perturbé. Son application devait expirer mardi mais compte-tenu des tensions qui restent vives, le préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochatte, a décidé la prorogation du couvre-feu de 18 heures à 5 heures jusqu'au samedi 27 novembre 2021 à 5 heures. "Le couvre-feu est instauré sur l'ensemble du département de la Guadeloupe, à l'exception des îles de la Désirade, de Marie-Galante et des Saintes. Parallèlement, la vente d'essence en jerrican est toujours interdite", a-t-il précisé dans un communiqué.