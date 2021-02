Revenir à la Rubrique TCO Crise sanitaire : des mesures coordonnées à l’échelle du territoire de la côte Ouest





Trois communes membres du TCO – La Possession, Le Port et Saint-Leu – sont concernées par le couvre-feu décidé par le préfet, à partir de ce vendredi 11 février de 22h à 5h du matin. Mais la vigilance doit concerner l’ensemble du territoire compte tenu de l’augmentation accélérée des taux d’incidence de l’épidémie.



Dans ce contexte, les maires rappellent au respect des gestes barrières et des règles sanitaires afin de préserver la population et de sauvegarder la continuité de l’activité économique et sociale. Ils ont convenu de la nécessité de mesures coordonnées à l’échelle du territoire de la côte Ouest, dans un souci de cohérence et de lisibilité pour la population.



Ainsi, les marchés forains restent ouverts, mais avec des règles sanitaires renforcées (délimitation du périmètre des marchés, organisation sécurisée de l’accès, limitation des jauges, distanciation physique, sens unique de circulation, rappel sur le port du masque...).



Par ailleurs, les infrastructures sportives restent également ouvertes pour le maintien des activités dans le cadre des dispositions arrêtées par les ligues et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.



