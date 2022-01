Communiqué Crise sanitaire : "Des mesures d'urgence pour La Réunion"

Le député David Lorion fait part au Président de la République et aux ministres de la Santé et des Outre-mer trois propositions de nouvelles mesures.urgentes : Par N.P - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 14:03

Les réunionnais sont à bout de force, de courage et de souffle face à cette nouvelle flambée épidémique de covid. Avec un taux d’incidence de près de 5500 pour 100 000 hbts, une présence encore très marquée du variant delta, des dispositifs complexes mis en place pour gérer cette crise sanitaire, la population est épuisée par ce qu’elle vit au quotidien, les files d'attente devant les pharmacies, l'angoisse du respect des protocoles tout en voulant se protéger du virus.



L'état d'urgence sanitaire décrété depuis la fin de l'année dernière et le couvre-feu à 21H n'ont pas réussi à éviter l’embolie hospitalière. Le « Plan Blanc » mis en œuvre face à cette situation catastrophique liée à la faiblesse connue des moyens en personnel et en équipement bien en dessous des ratios métropolitains, n'est plus suffisant. Il n'y a plus assez de lits de médecine, de lits de réanimation et le nombre de salles de blocs opératoires est largement en dessous des moyennes nationales. Le personnel de santé dévoué est épuisé et malade ! La réserve sanitaire est devenue insuffisante.



Certes nous devons encore appeler à la vaccination tous ceux qui peuvent et qui veulent le faire en "allant vers" la population la plus éloignée, sans brutalité et avec pédagogie, et en expliquant qu'aujourd'hui le seul remède efficace pour sauver des vies est de se faire vacciner complètement.



Je souhaite faire part au Président de la République, aux ministres de la Santé et des Outremer trois propositions de nouvelles mesures urgentes :



- Des aides d'urgence supplémentaires pour notre hôpital public en moyens humains et matériels et l’augmentation immédiate de la réserve sanitaire avec un soutien renforcé à notre médecine de ville, à nos infirmières et à nos pharmacies.



- De relancer la campagne de vaccination, par un accompagnement accru de la méthode « aller vers », pour tous ceux qui veulent et acceptent de rentrer dans un schéma vaccinal, avec l’objectif d’atteindre le niveau national de couverture vaccinale ;



- De nouvelles mesures plus fortes et adaptées de freinage, notamment dans les établissements scolaires, pour les enfants dont les parents sont actuellement désemparés et inquiets. Les autotests ne constituent absolument pas, dans notre situation, une solution fiable et efficace car ils ne sont pas sûrs ! Je souhaite que les tests antigéniques ou salivaires soient réalisés dans les établissements ou à proximité avec du personnel agréé et que les décisions de mise à l’isolement soient du ressort des établissements ou des professionnels de santé. Il faut envisager un protocole de niveau 4 pour nos écoles, avec des dotations en personnel renforcées par une aide exceptionnelle aux communes pour qu'elle assure l'accompagnement du fonctionnement des établissements du premier degré. Je défendrai aussi un élargissement horaire du couvre-feu et que celui-ci fasse l’objet réellement de contrôles plus nombreux par les forces de l’ordre.



David LORION