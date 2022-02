Crise requin : L'interdiction de baignade à La Réunion reconduite pour la 10ème année

Le littoral de La Réunion est toujours considéré comme trop dangereux. La préfecture a reconduit l'arrêté d'interdiction de baignade sur la bande littoral des 300 mètres sur toute La Réunion.



Les autorités s'appuient sur les résultats de l'étude CHARC qui fait état d'un déséquilibre de l'écosystème marin sur la côte Ouest de La Réunion et la présence de requins tigre et bouledogue tout autour de l'île. Mais aussi sur les récentes attaques de requin (dont la dernière date de près de deux ans).



La préfecture précise que les expérimentations de réduction du risque requin sont en cours mais il faut encore en évaluer la pertinence par une poursuite progressive et encadrée.



Pour rappel, voici ce qui est interdit :



La baignade (y compris lorsqu'elle s'effectue à l'aide d'un équipement de type palmes, masque et tubas), les activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, longboard, paddleboard) sont interdites sauf dans les zones expérimentales (ZONEX) et protégées (lagons).