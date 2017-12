Crise letchis : F. Faby, le PDG de Colipays rassurant

Certains producteurs annonçaient il y a quelques semaines une baisse potentielle de leur récolte de 85%... Frédéric Faby, le PDG de Colipays a tenu a prendre la parole à la veille des fêtes de Noël. Explications : "Il en reste un tout petit peu. Certains vergers ont été épargnés. Colipays grâce à son tissu relationnel a réussi à préserver une quantité de letchis suffisante pour pouvoir fabriquer ses fameux colis de fin d'année".



Chaque année plus de 100 000 colis fruits sont ainsi expédiés. La production de la Réunion en letchis seuls est de 15 000 à 20 000 tonnes par an, Colipays en envoie entre 500 et 600 tonnes. Frédéric Faby précise : "Il y en a beaucoup moins mais suffisamment pour satisfaire les besoins de nos clients. Cette crise, et la pénurie qui en a découlé, a entrainé certes un coût à l'achat juste fou, 5 fois le prix habituel".



Et la qualité des fruits dans tout cela aurait-elle été impactée par les caprices de la météo, trop chaude cet hiver austral ? " La qualité des fruits en revanche est constante et réellement au rendez-vous. La saison ne sera pas longue, c'est certain mais il est possible de faire plaisir à la famille et aux amis en Métropole avec cet incontournable de notre île ".



Une saison des letchis qui sera très courte, des prix qui flambent mais un fruit au rendez-vous cependant... C'est dit !