Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Crise du tourisme à La Réunion : Didier ROBERT interpelle la Ministre des outre mer

A l’occasion de la distribution de plus de 100 000 masques aux acteurs du tourisme local réunis au Domaine de Beaubassin, à Saint-François, le Président de la Région a annoncé qu’en réponse aux sollicitations de Annick Girardin, il demande à la Ministre d’apporter des réponses urgentes aux préoccupations des professionnels de la filière, sévèrement touchés par le manque d’arrivées de touristes.



Selon Didier Robert, « La situation est critique. L’activité a chuté de plus de 70% ! Les hôtels ont lourdement investi pour s’équiper en mesures barrières, mais la clientèle locale ne suffira pas à redresser la barre ». Dans un courrier adressé ce vendredi soir à Annick Girardin, le Président de la Région demande à ce que le Gouvernement tienne compte de la situation sanitaire particulière de la Réunion. Il souhaite à minima qu’un test au départ de la Métropole soit pratiqué sur chaque personne prenant l’avion pour La Réunion.



Pour accompagner cette reprise d’activité de façon la plus sécurisée possible, la Région Réunion a procédé ce jour, à la distribution de 100 000 masques aux professionnels présents (FRT , UMIH, Gîtes de France, OTI, CLE Vacances, Sypral, Maison de la Montagne, Argat, la Chambre d’agriculture, etc). Didier ROBERT a également confirmé le déblocage d’une enveloppe d’accompagnement de 10 millions d’euros pour ces mêmes professionnels, afin de conforter leur fonds de roulement et leur trésorerie : « Entre 2000 et 40 000 euros leur seront attribués selon la taille de l’entreprise et les autres critères prédéfinis ». Cette enveloppe budgétaire est portée à l’ordre du jour de la Commission permanente qui se réunira vendredi prochain.



Il faut ajouter à cela le dispositif du Chèque vacances « Mon île 974 » qui mobilise à lui seul 17 millions d’euros distribués à 52000 familles réunionnaises : « Ce chèque pourra être utilisé jusqu’à la fin de l’année chez plus de 5400 professionnels du tourisme », souligne le Président de Région.









Dans la même rubrique : < > Assemblée Plénière du 9 juin 2020 Mobilité : « Étudier et vivre au Québec »