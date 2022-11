A la Une .. Crise du sperme : les premières alertes pour la survie de l'humanité

Pollution atmosphérique, médicaments, omniprésence de pesticides dans l’environnement et dans la chaîne alimentaire, tabagisme, obésité, stress et alcool contribuent à l’accélération du déclin de la concentration de spermatozoïdes chez l’humain, alertent les épidémiologistes.

Par L.S. - Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 à 14:22

Selon des études menées depuis vingt ans et comme le met en lumière la revue « Human Reproduction Update » dans une publication mardi dernier, la concentration de spermatozoïdes chez l’humain est en chute libre. « Au cours de ces quarante-cinq années, la concentration moyenne de gamètes dans le sperme de la population masculine générale est passée de 101 millions par millilitre (M/ml) à 49 M/ml ».

Depuis 1973, les épidémiologistes Hagai Levine et Shanna Swan ont compilé des données dans une cinquantaine de pays. Selon les chiffres, le taux moyen de la chute est, selon eux, de 2,64 % par an depuis les années 2000, soit une division par deux tous les 22 ans environ. Une accélération « alarmante ».



« Nous avons entre les mains un problème grave qui, s’il n’est pas maîtrisé, pourrait menacer la survie de l’humanité », alertent les scientifiques.



Du côté de la fertilité des femmes, les scientifiques affirment qu’elle chute probablement au même rythme en expliquant que « si l’on parle moins de la santé reproductive des femmes, c’est qu'il est bien plus difficile de compter des ovules que des spermatozoïdes ».

« Nous appelons de toute urgence à une action mondiale pour promouvoir des environnements plus sains pour réduire les pollutions et lutter contre les comportements qui menacent notre santé reproductive », alerte Hagai Levine.

Toutefois, en ce qui s’agit de la révision du règlement européen sur les produits chimiques, destiné à sortir du marché unique un grand nombre de substances dangereuses, elle a été reportée à la fin de l’année 2023.