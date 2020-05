A la Une ... Crise du Covid-19: Les comptables se mettent au ragga-dancehall pour rassurer leurs clients ​Entre la mise en place de l’activité partielle, le fonds national de solidarité, les prêts garantis par l’Etat, le report des cotisations sociales et fiscales etc… Les experts comptables et leurs salariés n’ont pas eu le temps de s’ennuyer pendant le confinement. Et alors que l’économie réunionnaise est loin d’être sortie d’affaire, les salariés d’un cabinet du sud de l’île lancent un message d’espoir en musique, pour leurs collègues, leurs confrères, et surtout leurs clients souvent inquiets. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 15:09 | Lu 177 fois

"Affole pas mon client mi conné lé la crise

Mais depuis gilets jaunes le band zaide nous maîtrise !

A nous band comptable traducteur la loi

A nous band comptable nous lé toujours la !"



Sur un beat moderne de ragga-dancehall, Céciloutte et Guy So6, leurs nouveaux noms d’artistes, tous deux employés du cabinet de comptables HTP, débitent ces paroles façon "Kaf Malbar".



Inspirée par la crise que traverse le monde économique réunionnais, et par son expérience en télétravail, Céciloutte, jeune cheffe de mission audit conseil juridique, a écrit les paroles du "Ragga Compta" en quelques jours seulement.



"Ce que je trouve génial c’est que ça vient des équipes. C’est un message super positif : les crises, on en a déjà connues, i sa pas mettre à nous à terre!" nous confie Katy Hoarau, l’experte comptable qui les emploie.



Alors que ses salariés ont été extrêmement sollicités en télétravail pendant le confinement et encore aujourd’hui, une véritable cohésion a vu le jour au sein de leur équipe:



"Entre la mise en place de toute l’activité partielle, les aides, les fonds de soutien, l’accompagnement des clients pour les prêts garantis par l’État, plus toutes les obligations fiscales et comptables qui sont sans liens avec la crise sanitaire, je crois que je suis la cheffe d’entreprise la plus heureuse du monde parce que j’ai des équipes solidaires."



La chanson adresse également un message d’espoir à leurs clients, des chefs d’entreprises souvent inquiets en cette période anxiogène:



"Mon client lé content li la gagne son monnaie,

Oubli pas le 5 mai na TVA pou payer…"

"Mais Monsieur le comptable ou la pou déconner

Donner c’est donner et reprendre c’est voler !"

"Mon client adoré nous doit être solidaire

Out band taxe, fournisseur met a zot en l’air

Si virus faut barrer laisse l’argent circuler

Nous tiembo ensemb et nous va gagner !"



Et si l’on pouvait difficilement s'attendre à voir des comptables se mettre à chanter du ragga-dancehall, les retours sont très positifs selon Katy Hoarau, de la part des confrères comme de sa clientèle : "Mon fils de 9 ans m’a dit "trop stylés les comptables!", ça joue sur l’attractivité de cette profession qui peut paraître austère. On est aussi des êtres humains avec une part de créativité !" conclut-elle.





